Carmena pide cuidar la democracia y evitar insultos: "No puedes llamar al otro hipócrita, autoritario o sinvergüenza"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha llamado este jueves a "cuidar la democracia" y, para ello, a evitar las descalificaciones y los insultos porque con ellos "es mucho más difícil escucharse" y "la base de la democracia es respetar y escuchar al que no piensa como tú". "No puedes decir al otro que es un hipócrita, un autoritario o un sinvergüenza", ha dicho.

Carmena también lamenta gestos como que cada uno aplauda solo a los suyos, y cree que "hay que ser cuidadosos" y darse cuenta "de que hay actitudes que no son buenas para la democracia". Para cuidar la democracia, ha dicho, hay que saber cuáles son sus "venenos", y entre ellos ha mencionado también la lucha contra la corrupción, que, a su juicio, es algo que España ha sabido afrontar.

La exalcaldesa se ha expresado así durante un acto frente al Congreso de los Diputados, la presentación de una campaña de la Secretaría de Estado de España Global titulada "La democracia se toca", y que se basa en una serie de vídeos en los que dos personas dialogan sobre asuntos como la libertad de expresión, el feminismo, la educación y la ciencia o los problemas de la España interior.

Una de esas conversaciones ha tenido lugar en directo, entre Carmena y el director de cine Juan Antonio Bayona, centrada en el salto democrático y de desarrollo que ha dado España en los últimos 40 años y en la necesidad de "cuidar" la democracia. "Hay que tener mucho cuidado con las ideologías, son más importantes las ideas, lo que uno piensa, así se cuida la democracia", ha dicho el cineasta.

En la conversación, muchas alusiones a lo importante que es poder votar y poder expresarse libremente y a las vidas que se ha cobrado el camino a la democracia -desde los abogados de Atocha, compañeros de Carmena, a las víctimas de ETA-- pero ninguna alusión a la situación política concreta.

Durante el acto se ha proyectado el primero de los vídeos de la campaña, una conversación, también en un banco, entre la periodista Lucía Méndez y la escritora Gabriela Ybarra, cuyo abuelo, Javier de Ybarra, fue secuestrado y asesinado por ETA en 1977. Su conversación se centra en el duelo de las víctimas y de la sociedad y en la libertad de expresión y las garantías que ofrece la democracia española.

"Puedes querer destruir la democracia y esa democracia no te puede meter en la cárcel por eso", dice en un momento Méndez, que afirma también que "todos los acontecimientos sucedidos en España desde la transición demuestran que la democracia y las leyes amparan a todos, no solo a los que respetan las leyes, sino a quienes no las respetan".

EL "ASPECTO EMOCIONAL" DE LA DEMOCRACIA

Según ha explicado la secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, el objetivo de la campaña es complementar los datos "racionales" sobre la calidad democrática de España con "el aspecto emocional". "Se dice que el nacionalpopulismo está ganando porque agita las emociones y nosotros solo tenemos la razón", ha argumentado. Con todo, ha discrepado de ese análisis y ha opinado que, en tal caso, la batalla es "entre la razón y la superstición, no la emoción".

El formato de la campaña, ha detallado además, pretende que los españoles se narren a sí mismos, en lugar de adoptar, como ha sucedido en el pasado, la "visión extranjera de España", incluso de "países enemigos" o de "detractores de la idea de España" dentro del país. "Superar la imagen caricaturesca de España", ha resumido, la España de Hemingway "que ya no existe".

Lozano ha recalcado que a la España posterior a la muerte de Franco le costó mucho ganarse su reputación democrática y vencer los numerosos prejuicios. De hecho, ha señalado que siempre le ha parecido una "injusticia doble" que los países aliados primero abandonasen a la democracia española y luego la hayan mirado con condescendencia por ser una democracia joven. Los españoles -huidos del franquismo--, ha recordado también, sí que ayudaron a las democracias europeas en la II Guerra Mundial.

Eso sí, ha reconocido que los intentos "desprestigiar la democracia" española no van a cesar "entre quienes tienen una concepción populista o liberal", y que en el exterior siempre habrá gente "dispuesta a prestar los oídos a campañas de desinformación", pero ha recalcado que defender la democracia es "defender la realidad".

En los vídeos sucesivos, distintos protagonistas dialogarán sobre igualdad, libertad de expresión, feminismo, innovación, ciencia, derechos LGBT o la España interior en bancos situados en espacios públicos. El barrio de Malasaña en Madrid, Sitges, el CNIO o el municipio aragonés de Oliete son algunos de los primeros escenarios.