Casado asegura que Sánchez "no quiere" ningún acuerdo y tiende la mano a Cs y Vox para "aglutinar a la derecha"

Pide convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera "para obligar al Gobierno a devolver los 7.000 millones de euros a las autonomías"

BENIDORM (ALICANTE), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no quiere llegar a ningún acuerdo de moderación" porque "no es un moderado, es un radical".

Así lo ha manifestado este domingo Casado en Benidorm (Alicante), en la clausura del acto de inicio del curso político del PP de la Comunidad Valenciana. "Sánchez no es capaz de pactar, no es capaz de cumplir sus acuerdos, no es capaz de unir", ha dicho.

Para el líder del PP, Sánchez "es un radical que se intenta disfrazar de moderado al mandato de lo que le diga el fotógrafo de campaña". "Con los que no son moderados, con los que son radicales, el PP no puede servir para facilitar una investidura que sería letal para nuestra prosperidad futura", ha sentenciado.

En la misma línea, Casado ha criticado que Pedro Sánchez y el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "ahora no son capaces de ir a una reunión sin acabar insultándose".

Asimismo, ha apostado por "aglutinar todo lo que está a la derecha del PSOE". "Si nosotros queremos unir España tenemos que unirnos, tendremos que apelar a que los españoles unan lo que los políticos de forma irresponsable no quieran unir", ha precisado.

"No tenemos que equivocarnos de adversarios, no cometamos el mismo error otra vez. Todos los votantes de centro derecha quieren que estemos unidos para ofrecer una alternativa a un Gobierno socialista sectario entregado a la extrema izquierda y al nacionalismo", ha subrayado Casado.

En este contexto, el presidente del PP ha apostado por una campaña "limpia, responsable y mirando a los ojos" del electorado, diciéndole que no van "a fallar" y que "van a estar a la altura".

CONVOCAR EL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

Por otro lado, ha pedido convocar "inmediatamente" el Consejo de Política Fiscal y Financiara para "obligar al Gobierno de Sánchez a devolver los 7.000 millones de euros a las autonomías para sufragar los servicios sociales básicos".

"Le quiero decir a Puig y a cualquier otro barón socialista, también al presidente de Melilla, que nos den su voto para que unidos podamos convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha pedido Casado.

Respecto a Navarra SUMA, ha resaltado que es un "éxito" para "optimizar a todos los votantes que estaban en contra de la izquierda y del nacionalismo". "Ganamos las elecciones duplicando prácticamente al PSOE de Navarra. Nada más se podía hablar si se pactaba con los herederos de Batasuna", ha criticado.

Así, Casado ha añadido que el PSOE "pactó con Bildu, con la izquierda radical". "Ese es el riesgo cierto, porque ya han dicho aquellos con los que pactaron que van a poner sus condiciones también cuando Sánchez consiga alcanzar un pacto para gobernar en España", ha concretado.

En su opinión, el riesgo cierto "es Sánchez" porque "es un riesgo para la estabilidad territorial en España". "Ayer reconoció que puede haber un adelanto electoral, es decir, él quiere un adelanto electoral", ha afirmado.

Además, el 'popular' ha criticado que, aunque Quim Torra "ya ha dicho que el golpe a la legalidad que dio lo volverá a hacer", el PSOE "todavía no ha dicho nada" porque Sánchez "no sabe si va a necesitar sus votos" en caso de que Podemos facilite su investidura.

LIBERTAD EDUCATIVA Y ENSEÑAR LO MISMO EN TODA ESPAÑA

Sobre educación, el presidente del PP ha apostado por la libertad educativa, una evaluación pública de conocimientos y materias troncales para que "se enseñe lo mismo en toda España". "Pedimos una inspección educativa con capacidad sancionadora. Si se detecta un libro que no es el que tiene que ser que sea retirado o si un maestro está adoctrinando tiene que ser sancionado", ha comentado.

Igualmente, ha pedido que el castellano sea lengua vehicular en toda la geografía para que a los niños "se les eduque en español". "Los que tenéis lenguas cooficiales que no sea algo contrapuesto, la lengua que nos une a todos no puede ser una barrera, no continuemos haciendo una España a garrotazos, dividiendo", ha dicho.

El líder del PP también ha defendido introducir materias tecnológicas (STEM), "que ahora mismo son las que demandan todo el empleo", y un MIR educativo a nivel nacional para que al acceso a la profesión docente "esté valorada y bien remunerada".