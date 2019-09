Casado cree que Sánchez nunca quiso formar gobierno: "Si nos aboca a elecciones espero que no le salga gratis"

452973.1.500.286.20190917195916

Dice que no se planteó en ningún momento abstenerse en coherencia con lo que esperan sus votantes y porque son "la alternativa

El presidente del PP, Pablo Casado, ha subrayado este martes tras su entrevista con el Rey que su conclusión de estos últimos meses es que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, nunca quiso formar gobierno y que la "tramoya" que ha escenificado con sus contactos y reuniones forman parte de un "plan prefijado". "Si nos aboca a elecciones, espero que no le salga gratis", ha recalcado.

Así se ha expresado Casado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras ser recibido por Felipe VI dentro de la ronda de consultas que ha llevado a cabo para sondear a los partidos ante una eventual nueva investidura.

El líder del PP ha señalado que ha comunicado al monarca que la posición de su partido no ha variado y que Sánchez y el PSOE "merecen todo el respeto del Partido Popular". "Pero su candidato y su proyecto no merecen nuestra confianza", ha proclamado.

Casado ha dicho desconocer cuál será la decisión del Rey tras la ronda de consultas pero sí ha apuntado tener la sensación de que "ya no es momento para intentar lo que no se ha hecho en cinco meses". "Creo que para los regates a última hora que pueda plantear ahora Sánchez ya no habría tiempo", ha indicado.

El líder del PP ha señalado que la investidura "que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es la historia de un gran vacío y un gran fracaso" y ha insistido en que "no quería formar gobierno" porque lo que anhelaba desde "el principio eran elecciones". "Parece que ya lo ha conseguido y espero que si nos aboca a elecciones, no le salga gratis", ha añadido.

Casado ha confesado que tenía una "sensación agridulce" que compartía con "la mayoría de españoles" que, a su juicio, no pueden entender cómo se ha llegado hasta aquí. Eso sí, ha manifestado que la imagen que llega a los ciudadanos es que Sánchez "se ha convertido en sinónimo de bloqueo".

En este sentido, ha asegurado que el PP se mantiene en su posición, con la "satisfacción" de haber hecho lo que sus votantes esperaban con una posición "coherente", "prudente, responsable y abierta al diálogo". De hecho, ha destacado que estos cinco meses se ha reunido con todo aquel que se lo ha pedido.

Una vez más, Casado ha recordado los pactos de Estado que ha ofrecido a Sánchez (ha enumerado hasta 11) para dar estabilidad a la legislatura porque "de nada vale" un desbloqueo "táctico" en la investidura si luego va a ser "infernal" gobernar. "Mi plan era una gran coalición de facto", ha subrayado.

Sin embargo, ha recriminado al jefe del Ejecutivo en funciones que haya tratado con "soberbia" al PP y una "displicencia" que, en su opinión, no estaba "a la altura" de los momentos "tan graves" que vive España y su "exigua" representación electoral.

Tras subrayar que Sánchez tenía "varias puertas" a las que llamar para evitar las elecciones, ha insistido en que el PP nunca planteó abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez porque son el partido de la oposición y, por lo tanto, "la alternativa".

"El PP lidera la oposición pero también es la alternativa. España no se puede quedar sin alternativa si el Gobierno vuelve a fallar", ha agregado, tras recordar precisamente que Sánchez "hizo bandera del 'no es no'" a Mariano Rajoy. Es más, ha subrayado que "nunca ha habido ningún resquicio para un cambio" de postura.

El presidente de los 'populares' ha insistido en que es una "irresponsabilidad" volver a las urnas con la que está cayendo en España. "Si hay elecciones solo hay un responsable y es Sánchez y esto debe quedar muy claro", ha abundado.

Ante la oferta del líder de Cs, Albert Rivera, de ofrecer una abstención conjunta a Sánchez para desbloquear la investidura sujeta a condiciones, Casado ha evitado criticar al partido naranja y ha expresado su "máximo respeto". "La relación personal con Rivera es muy buena", ha aseverado.

En este punto, ha señalado que Rivera ha planteado "cómo se ha sentido" y ha recriminado a Sánchez su repuesta a ese movimiento de Cs. "Decir que en Cataluña hay gobierno constitucionalista no es verdad", ha resaltado.

Casado ha revelado que "sacó el tema de España Suma" en la reunión que mantuvo con Rivera en el Congreso para hablar de la investidura pero ha rehusado precisar cuál fue la respuesta del líder del partido naranja, con el que mantiene una "buena" relación, según ha indicado.