Casado reitera su 'no' a Sánchez y le insta a empezar a hablar de "coaliciones de gobierno" para salir del bloqueo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reiterado este martes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que votará en contra de su investidura el próximo 23 de julio, pero le ha instado a buscar los votos que le permitan ser designado para poner fin al bloqueo político e incluso le ha recomendado que empiece "a hablar de coaliciones de gobierno".

"Tiene que ser él quien consiga los votos, hemos hablado demasiado de abstenciones e igual hay que empezar a hablar de coaliciones de gobierno o con qué partidos puede llegar a acuerdos estables", ha manifestado Casado, incidiendo en que España necesita "un gobierno estable".

Así lo ha explicado Casado en la comparecencia de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la reunión --de poco más de una hora-- que mantenido con el presidente del Gobierno en funciones, la cuarta desde las elecciones generales del pasado 28 de octubre.

RECHAZA DE PLANO UNA "ABSTENCIÓN TÁCTICA"

Tras asegurar que su "obligación" es acudir a este tipo de encuentros --Albert Rivera ha declinado verse con Sánchez--, Casado ha afirmado que el PP va a hacer "todo lo posible" para que la situación política en España se desbloquee porque los ciudadanos "no están entendiendo qué es lo que está ocurriendo".

Eso sí, ha recalcado que eso es "compatible" con mantener la posición del PP, que "no puede facilitar" la investidura de Sánchez por "coherencia" con su programa y sus votantes y por "responsabilidad", ya que "no sería bueno que España se quedara sin alternativa política". "El PSOE está en las antípodas de lo que el PP considera fundamental para España", ha enfatizado.

Aunque ha rechazado de plano esa "abstención táctica" del PP en la investidura, sí que le ha "tendido la mano" a Sánchez para poder alcanzar hasta 11 pactos de Estado para dar estabilidad a la legislatura.

En concreto, ha señalado que se podrían llegar a acuerdos en educación, agua, infraestructuras, violencia de género o reforma de la ley electoral. Incluso ha apuntado a un acuerdo en materia presupuestaria si se bajan impuestos y se reduce el déficit y la deuda; o en política territorial ante el "desafío independentista" en Cataluña. "Pero tiene que ser él el que consiga los votos para su investidura", ha reiterado.

"SÁNCHEZ Y EL PSOE HAN ELEGIDO A SUS SOCIOS"

El presidente del PP ha recalcado que Sánchez y el PSOE ya han "elegido a sus socios" tras los acuerdos alcanzados en comunidades, diputaciones y capitales de provincial con Podemos, nacionalistas e independentistas.

Por eso, ha indicado que cuando el PSOE llega a esos pactos y teje "cordones sanitarios" con fuerzas "nocivas" para el sistema constitucional, como son los independentistas, no puede pedir a su "adversario natural e histórico que se abstenga" en la investidura.

Casado ha subrayado que Sánchez es "responsable" de sacar a España de este "bucle político" y ha criticado que no esté planteando una propuesta de futuro. En su opinión, "no se puede seguir perdiendo el tiempo".

LA REPETICIÓN ELECTORAL SERÍA UN "FRACASO" DEL PSOE

"Más no podemos hacer. Hemos acudido siempre a las entrevistas con el presidente con el mejor talante pero la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez", ha abundado, para añadir que no se le puede pedir al PP que "resuelva la papeleta" a Sánchez porque es "incomprensible".

Además, y después del cruce de reproches entre Podemos y el PSOE tras la reunión de Sánchez y Pablo Iglesias esta mañana, ha indicado que él "no contempla que se repitan las elecciones" porque "sería un fracaso" de todos los partidos, pero en especial del PSOE. "Lo que no puede ser es que los españoles voten y luego les devolvamos la pelota para que resuelvan el problema", ha enfatizado, para advertir de que podría volver a producirse el mismo resultado.

NAVARRA Y EL PNV

En el caso concreto de Navarra, una vez más el presidente del PP ha pedido al jefe del Ejecutivo en funciones que haga "un esfuerzo" para que no gobierne en Navarra el PSN gracias a la abstención de EH Bildu.

Tras expresar su preocupación por el "blanqueamiento" de Bildu y de Arnaldo Otegi, que no ha le ha reiterado la disposición de Navarra Suma de apoyar la investidura si Sánchez evita que en la Comunidad Foral el PSOE gobierne con el apoyo de los proetarras. A su entender, "eso no sería incompatible con los votos del PNV" y el PP estaría "dispuesto a colaborar para que ese veto no existiera".