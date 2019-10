1 de octubre de 2019

Casado no ve creíble que Sánchez se envuelva en la bandera de España y le exige pasar del mitin a la acción en Cataluña

Casado no ve creíble que Sánchez se envuelva en la bandera de España y le exige

Casado no ve creíble que Sánchez se envuelva en la bandera de España y le exige FABIÁN SIMÓN - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, no considera creíble que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ahora se "envuelva en la bandera de España", abriéndose a la posibilidad de aplicar el artículo 155 en Cataluña. A su entender, hay que pasar del "mitin a la acción" en esta comunidad aplicando ya una serie de medidas con carácter inmediato como la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Acción Exterior o la Ley de Estabilidad Financiera.

"Es de tal gravedad que creo que el PSOE tiene que pasar del mitin a la acción y tomar sin más demora medidas en el próximo Consejo de Ministros del viernes", ha manifestado Casado en el III Congreso bienal Iberoamericano que se celebra esta semana en Madrid.

Tras asegurar que no hay que "demonizar ni sacralizar" el 155, ha defendido aplicar antes una serie de normas en Cataluña porque ese precepto requiere una serie de pasos previos. En cualquier caso, ha dicho que no es creíble la actitud de Sánchez. "No parece lógico que alguien que debe el cargo a los independentistas vaya a poner orden a los independentistas", ha proclamado.