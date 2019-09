Casado recalca que fue Sánchez el que optó por dar "un portazo" al PP: "Jamás ha querido nuestro apoyo"

Defiende la posición "responsable" del PP tras insistir Feijóo en que lo lógico es que Sánchez ofreciera una coalición o pacto de legislatura

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que el PP "siempre" ha mantenido una posición "responsable" y abierta al diálogo para desbloquear la gobernabilidad de España, pero ha recalcado que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, fue el que "decidió dar el portazo" porque "jamás ha querido el apoyo del Partido Popular". En este punto, ha asegurado que el líder socialista no ha ofrecido en ningún momento al PP una "gran coalición" como planteó Mariano Rajoy al PSOE tras los comicios de diciembre de 2015.

Casado ha lanzado esta reflexión --en la presentación de la conferencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, organizado por el Fórum Europa-- a pocas horas de que se abra la nueva ronda de consultas del Rey y después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haya insistido en una entrevista en ABC en que lo lógico sería que Sánchez ofreciera al PP una coalición o un pacto de legislatura.

Tras dejar claro que si hay de nuevo elecciones será "exclusivamente responsabilidad" de Pedro Sánchez, Casado ha subrayado que el PP ha "ofrecido todas las facilidades para que este bloqueo se pudiera solucionar", a pesar de que, a diferencia de 2016 el Partido Popular "no tiene votos suficientes para desbloquear la investidura" y se necesitaría también la abstención de Ciudadanos.

Según ha asegurado, el PP ha mantenido "una posición responsable, generosa, que siempre ha estado dispuesta al diálogo". Sin embargo, ha indicado que ya trasladó al secretario general del PSOE que tocar una puerta no es "aporrearla o verter un cubo de basura encima". "Sánchez jamás ha querido el apoyo del PP", ha apostillado.

SÁNCHEZ NO HA OFRECIDO AL PP UNA GRAN COALICIÓN

En este sentido, ha señalado que no ha ofrecido la "gran coalición" que en su día sí que planteó Mariano Rajoy al PSOE ni le ha "interesado ningún tipo de acuerdo". En este punto, ha recordado que en sus cuatro encuentros con el líder socialista ha puesto encima de la mesa once pactos de Estado y no ha logrado respuesta.

Por todo ello, y tras los pasos de Sánchez estos meses --apuntando a la derogación de leyes aprobadas por el PP o sus acuerdos en Navarra-- ha afirmado que ni cualitativamente ni cuantivativamente es "posible ese tipo de alianza" con el presidente de Gobierno en funciones. "Podemos estar satisfechos de haber hecho lo que teníamos que hacer", ha proclamado.

Así, ha insistido ante buena parte de la plana mayor de su partido que "más no han podido hacer" y que han estado a la altura de las circunstancias". "Sánchez decidió dar el portazo, pero por nosotros no quedó -ha enfatizado--. En todo caso tenemos la cabeza muy alta por haber estado a la altura de las responsabilidades y haber buscado siempre el bien general de España por encima del bien del partido".

Casado ha señalado que dentro de pocas horas sabrán si hay sesión de investidura o finalmente hay elecciones el 10 de noviembre tras las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos "convertidas en un ring". En este punto, ha reiterado que si hay nuevos comicios será "exclusivamente" responsabilidad de Sánchez y ha recordado que él mismo le espetó eso mismo a Rajoy cuando era el candidato que había ganado las elecciones.

PACTO DE ESTADO CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Casado ha descrito como "muy satisfactorio" el acuerdo alcanzado entre el PP y Cs en Castilla y León buscando el "punto en común" y sin que su partido renunciara a sus programas, principios y valores. Después ha cargado contra el Gobierno socialista por su "instrumentalización" de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y ha pedido dar la batalla en política agraria en Bruselas, así como aparcar la "demagogia" en el sector de la industria, en especial el relativo al motor que afecta a Castilla y León.

Dicho esto, ha planteado ha propuesto un "pacto de estado contra la despoblación frente al invierno demográfico" apostando por fijar población con ayudas a los jóvenes, fomentando la conciliación y afrontando el problema de natalidad. Según ha dicho, en este año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no ha hecho absolutamente nada y empieza a ser dramática" la situación para la sostenibilidad de las pensiones y del Estado del Bienestar.

Según ha señalado, ese pacto debe ser como los pactos de la Moncloa que se hicieron en su día, con la participación tanto de los partidos políticos como de los operadores sociales y las asociaciones implicadas, centrándose en la atención social, la educación, la política fiscal, la vivienda o el teletrabajo.

A la conferencia-coloquio del presidente de Castilla y León han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y los portavoces del Grupo Popular en el Congreso y el Senado, Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto, entre otros.