11 de julio de 2019

Casado reclama que los herederos de Batasuna no puedan ser interlocutores políticos en el homenaje a Miguel Ángel Blanco

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a reclamar que "los herederos de Batasuna" no puedan ser interlocutores políticos durante el acto celebrado este jueves en Madrid en homenaje a Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado por ETA en 1997, que, según ha dicho, "arrojó lo más valioso que tenía, que es su vida" por defender la libertad.

Con motivo del 22 aniversario de su fallecimiento, la Fundación Miguel Ángel Blanco ha organizado un acto en los jardines que llevan el nombre del edil en Madrid en el que han participado la presidenta de la fundación y hermana de la víctima, Marimar Blanco, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedró Rollán, y el líder del PP, Pablo Casado.

Durante su intervención, el líder del PP ha reiterado su exigencia para que "los herederos de Batasuna" no sean interlocutores políticos y que no se pueda pactar mesas en parlamentos autonómicos con EH Bildu ni tener representantes políticos de esta formación en medios de comunicación que pagamos todos los españoles, en referencia a la entrevista a Arnaldo Otegi en RTVE.

También ha incidido en las reformas legislativas que ha propuesto el PP para que los crímenes terroristas sean considerados delitos de lesa humanidad o que no se puedan celebrar homenajes a terroristas que salen de la cárcel.

Casado ha reclamado que se siga escribiendo la derrota definitiva de ETA porque es "una labor que no ha acabado". De esta manera, ha pedido colaboración "en la resolución de los más de 300 asesinatos que siguen impunes" y continuar con la celebración de homenajes a las víctimas para que "nuestros hijos sepan que pasó en España".

En esta línea, ha indicado que la democracia tiene en las víctimas del terrorismo un pilar esencial y ha elogiado que no pidan venganza sino "memoria, dignidad y justicia". "España estará siempre en deuda con los héroes de nuestra libertad, a las víctimas del terrorismo", ha enfatizado Casado, que se ha mostrado convencido de poder derrotar al "relativismo, la equidistancia y el cinismo hipócrita" de pensar que se puede pasar página de la historia sangrienta de ETA.

ACABAR CON EL CULTO AL TERRORISMO

En una línea similar, la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco y hermana del edil ha instado a prohibir "el culto al terrorismo" que, a sus ojos, sucede en el País Vasco y Navarra "casi a diario" y ha recordado la entrevista al líder de EH Bildu en la televisión pública para reclamar que "no se pueden poner altavoces a quien no condena" el terrorismo. "El Estado de Derecho no le debe nada a ETA", ha remachado.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que instalarán un monumento en recuerdo a "todas" las víctimas del terrorismo en la madrileña plaza de Colón y que en el distrito de Chamartín dedicará un parque a los huérfanos de la Guardia Civil. Asimismo, ha hecho un llamamiento a recuperar es espíritu de 1997 que llenó las calles de España en protesta por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y "mantenerse unidos para no blanquear el terrorismo".

Durante el acto, el presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Rollán, ha asegurado que desde la Comunidad madrileña "nunca confundirán a los verdugos con las víctimas" y que no están "dispuestos a ayudar a enterrar" la memoria de las víctimas.

De esta manera, ha destacado la ley "pionera y ejemplar" para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo, y ha invitado al resto de comunidades, que no tienen un reglamento similar, a que desarrollen uno.

A su llegada al acto, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que el homenaje a Miguel Ángel Blanco es uno de los actos a los que lleva acudiendo desde que se afilió a las filas 'populares' hace 15 años. Ayuso ha añadido que desde el PP de Madrid entienden el homenaje con mucho cariño ya que pueden arropar a la familia del concejal asesinado en 1997.

El acto ha concluido con un cuarteto de cuerda, y a continuación el himno de España.