Casado reúne el martes a su nuevo Comité de Dirección con la incertidumbre de si habrá o no elecciones

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, reúne el martes por primera vez a su nuevo Comité de Dirección para analizar el panorama político al inicio del ciclo político y con la incertidumbre de si finalmente habrá o no elecciones generales en noviembre.

El arranque del curso tendrá lugar este domingo en Ávila, en un acto organizado por el PP de Castilla y León que ya protagonizó el año pasado Pablo Casado, que ha cambiado el tradicional acto de Mariano Rajoy en Galicia por otro en su tierra de origen. El líder del PP repite formato para lanzar mensajes y propuestas de cara al nuevo ejercicio político, en el que todo está supeditado a la convocatoria o no de comicios.

El lunes ser reunirá la Ejecutiva socialista que analizará la oferta de programa de gobierno que lanzará con la que intentar desbloquear la investidura de Pedro Sánchez y que entregará a otros partidos políticos en busca de apoyos. El candidato socialista presentará públicamente esas medidas en un gran acto que se anuncia para el martes.

El Comité de Dirección de los 'populares' podrán analizar esta propuesta de los socialistas, aunque el PP no se da por aludido como posible apoyo de Sánchez porque se mantiene firme en no facilitar la investidura. El PSOE insiste en que si ésta fracasa, la responsabilidad será compartida por todo el Congreso pero los 'populares' adjudican toda la culpa al presidente del Gobierno en funciones.

Pablo Casado aseguraba este jueves en el Congreso que encuentra a Pedro Sánchez ya en campaña electoral y le instaba a admitir en público que lo que quiere son elecciones. Todo apunta a que no habrá acuerdo con Unidas Podemos, admiten en el PP, pero tampoco se puede descartar que se desbloquee la situación a última hora.

Quedan dos semanas para que se sepa si habrá sesión de investidura en el Congreso o por el contrario se deja pasar el tiempo hasta que el 23 de septiembre se disuelvan las Cortes. Fuentes 'populares' han asegurado a Europa Press que no han puesto de momento en marcha la maquinaria electoral, aunque añaden que son tan recientes las elecciones de abril que no costará nada hacerlo.

Casado debatirá sobre todas estas cuestiones con su nuevo equipo, formado entre otros por la nueva portavoz del Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que llegó al cargo entre las dudas de parte del grupo parlamentario pero que en su estreno este jueves, con un debate en Pleno sobre el 'Open Armas', convenció a la mayoría de 'populares'.

AÑO ELECTORAL

Los 'populares' llegan a este inicio de curso con la expectativa de si Casado afrontará sus segundas elecciones generales cuando sólo lleva un año al frente del partido. Por si esos comicios se convocan, el PP ha registrado la marca España Suma a imitación de la de Navarra Suma, creada en esta comunidad junto a UPN y Ciudadanos.

El partido de Albert Rivera se ha cerrado en banda a diluir su proyecto en uno conjunto con el PP, que insiste en que serviría para traducir en más escaños los votos del centro derecha.

Haya o no generales en las próximas semanas, donde es seguro que habrá elecciones el año que viene es en Galicia y en el País Vasco, donde los comicios tocan por el calendario electoral. En la primera comunidad se desconoce si Alberto Núñez Feijóo, el líder territorial menos afín a Casado, será o no otra vez candidato de su partido; lo que han dejado claro los 'populares' gallegos es que no quieren formar un Galicia Suma en sus autonómicas.

También afrontan comicios los vascos y tampoco en esta comunidad el PP que lidera Alfonso Alonso es partidario de diluir sus siglas en ese nuevo proyecto.

AGENDA AUTONÓMICA

Casado volvió a la primera línea este jueves en el Pleno del Congreso que debatió sobre el 'Open Arms' y va a dedicar los próximos días a visitar distintas provincias, algo habitual en él desde que tomó las riendas del PP.

Este sábado visitará la zona de las Navas del Marqués afectada por las últimas tormentas y el domingo participará en el acto de Ávila. El lunes se trasladará a Palencia, para compartir las fiestas de la localidad, y el martes presidirá el Comité de Dirección. El viernes día 6 se le espera en la apertura del curso del PP andaluz, junto a Juanma Moreno, y el día 7 en la del partido en la Comunidad Valenciana, con Isabel Bonig, que se celebrará en Benidorm.