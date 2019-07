8 de julio de 2019

El catedrático Fernando Vallespín apuesta por unas elecciones a doble vuelta para facilitar las investiduras

El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autonóma de Madrid Fernando Vallespín considera que, ante la incapacidad de los partidos para llegar a acuerdos sobre la investidura y la inviabilidad de que España esté sometida a "un sistema político de inestabilidad permanente", es necesario pensar en reformas como la implantación de un sistema mayoritario de doble vuelta que facilite la designación de un gobierno.

Así lo ha señalado quien fuera presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante su participación en el curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

"Si así no somos gobernables, habrá que hacer algo", ha afirmado Vallespín durante una mesa redonda en la que también han participado el catedrático de Ciencia Política de la URJC Manuel Villoria y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia.

Ambos han coincidido con Vallespín en el pesimista diagnóstico de la situación de bloqueo que el catedrático de la Universidad Autonóma de Madrid no duda en definir "como una crisis de Estado" y que vincula con directamente con el conflicto catalán.

LA SOLUCIÓN NO SON NUEVAS ELECCIONES

Según ha expuesto, el bloqueo tampoco se resolvería con una nuevas elecciones que implicaran la vuelta al bipartidismo puesto que no se prevén nuevas mayorías absolutas y los partidos catalanes que antes contribuían a la gobernabilidad la España ya no volverán a hacerlo mientras no se solucione el contencioso con su comunidad.

La única salida a su juicio, pasa por un acuerdo entre PP y PSOE que permitiera gobernar al que ganara las elecciones con un sistema de doble vuelta y una prima de mayorías que otorgara un número extra de diputados al vencedor de los comicios.

En su opinión, la crisis es de tal calado que no ha dudado en calificarla de "tragedia". Y es que, a su juicio, el problema catalán que está en el fondo del bloqueo no se va a solucionar sin una reforma de la Constitución para la que, hoy por hoy, ve imposible que se logre mayoría.

Según Vallespín, para salir de este callejón sin salida tendría que surgir un líder de la derecha que entienda que es imprescindible solucionar el problema catalán mediante alguna cesión. "Eso sólo puede resolverse con un liderazgo extraordinario similar al de Felipe González o al de Helmut Kohl y no con líderes perezosos que funcionan a golpe de estudios de opinión", ha comentado.

LÍDERES QUE QUIEREN EL PODER POR EL PODER

También Villoria y Toharia se han mostrado muy críticos con la clase política y han recalcado que unas nuevas elecciones no solucionarían nada. "Tenemos partidos que no controlan al líder y líderes sin convicciones que sólo miran al corto plazo; quieren el poder por el poder y así desaparece la ética", ha alertado Villoria.

De su lado, Toharia ha animado a los políticos a "tomar nota" de la "enmienda a la totalidad" que les están haciendo los ciudadanos, que ya les sitúan como segundo problema nacional en el CIS.

Tras avisar de que "el líder que gobierna por sondeos acaba en desastre", ha apelado también a resolver el asunto catalán teniendo en cuenta que la mayoría de los españoles están abiertos a una reforma constitucional que también aceptaría una mayoría de catalanes como alternativa a la independencia. "Hay que aceptar que el independentismo está ahí y que habrá que entenderse", ha concluido.