3 de julio de 2019

CC recalca a Casado su voto contra Sánchez, ve "desespero" en Podemos y cree que la investidura irá a septiembre

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha recalcado al presidente del PP, Pablo Casado, su voto en contra del candidato socialista, Pedro Sánchez, si alcanza un acuerdo de gobierno o programático con Unidas Podemos, cree que la carta de Pablo Iglesias al PSOE evidencia su "desespero" para que no haya elecciones y augura que la investidura no llegará en julio sino en septiembre.

En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria de CC, Ana Oramas, ha salido a desmentir a Casado por haber ofrecido este martes a Sánchez los dos votos de Unión del Pueblo Navarro y mediar con CC para la investidura, si renunciaba a gobernar Navarra. "No tenemos que hablar con Casado nada del debate de investidura", ha apuntado.

Oramas ha tachado de "poco afortunadas" estas palabras del líder 'popular', a quien ha querido dejar claro que CC es una fuerza política independiente que "nunca ha necesitado intermediarios" para negociar nada en el Congreso ni con el Gobierno de turno. "CC tiene interlocución directa con las fuerzas políticas en el Congreso y con el Gobierno y, en este caso, con Sánchez, Ábalos y Lastra", ha apostillado.

CON PODEMOS, NADA

Dicho esto, la nacionalista canaria ha reiterado tanto a los socialistas como a los 'populares' el compromiso político adquirido por su partido con los canarios de no apoyar "en ningún caso" un Gobierno de coalición, ni de cooperación ni programático del PSOE con Unidas Podemos, "una posición que no ha cambiado ni va a cambiar".

Y ha puntualizado que CC está abierta a llegar a acuerdos con el PSOE sólo si Sánchez consigue gobernar en minoría gracias la abstención del PP o de Ciudadanos y siempre que se comprometa a cumplir con el Régimen Económico y Fiscal (REF) y con el Estatuto de Canarias.

"CC no va a ser ni el 175 ni el 176 y vamos a mantener la palabra dada hasta el final", ha insistido la diputada canaria, para subrayar a Casado que si su partido tiene "miedo" a unas nuevas elecciones, lo único que tiene que hacer "prestar 10 diputados" al PSOE para que no salga adelante un Gobierno con Unidas Podemos.

EL PSOE NO TIENE INTERÉS EN GOBERNAR CON PODEMOS

A Oramas se le ha preguntado por la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la que reta a Sánchez a someter a votación en el debate de investidura su propuesta de Gobierno de coalición con el compromiso de que si es rechazada, él cambiará de posición.

La diputada de CC cree que esta carta de Iglesias evidencia su "desespero" para que no haya elecciones y lamenta que el líder 'morado' no sea consciente de que Sánchez y el PSOE "no tienen interés" en conformar un Gobierno de coalición. "Imagínense que (PSOE y Unidas Podemos) cierran un acuerdo y Sánchez se lleva el susto de que ERC y Bildu se abstienen", ha planteado.

La representante de los nacionalistas canarios considera que el PSOE "no tiene voluntad ni posibilidad" de que en el presente mes de julio haya una investidura positiva, sino que más bien ésta llegará en septiembre.