Celaá insta a Iglesias a retirar la consulta para recomponer la negociación con el PSOE

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha instado este martes al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a retirar la consulta a sus bases sobre pactar con el PSOE, ya que cree que Podemos tiene que "recomponer" la negociación tras dar una "patada al tablero".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la ministra ha sido preguntada sobre si Podemos debería renunciar a la consulta, a lo que ha respondido afirmativamente. "Debería hacerlo, las dos preguntas de esa consulta son cuestiones muy inducidas, de respuesta prevista. Debería corregir su marcha para seguir negociando", ha declarado.

Celaá ha apuntado que desde las propias filas de Podemos ha habido personas que han hecho notar sus discrepancias con la consulta impulsada por Iglesias. "Debe reconstruir el tablero, trabajar recomponer las piezas que han sido dañadas, él lo debe hacer", ha insistido la portavoz gubernamental.

"Lo que no puede ser es que tras cinco propuestas de Sánchez no haya ni un solo movimiento de Podemos, solo respuestas despreciativas y con una consulta sin que haya concluido la negociación", ha lamentado la ministra socialista, reclamando que la actuación de Iglesias es la que tiene que ser "analizada" y "recompuesta".

A su juicio, una negativa de Podemos a la investidura de Sánchez sería "tanto como negarse a si mismo". Ha aducido que la política que va a plantear Sánchez en su candidatura a la Presidencia del Gobierno es "progresista" y la que ha venido impulsando con la formación 'morada' tras la moción de censura.

RECLAMA A PP Y CS RAZÓN DE ESTADO

La titular de Educación ha recalcado que los resultados electorales son "inequívocos" y al no haber la posibilidad de conformar un gobierno alternativo al PSOE, ha aducido a la razón de Estado de PP y Ciudadanos.

"O ponemos una investidura en pie y un gobierno en marcha, para trabajar por la mejora de las vidas de las personas o hay un bloqueo que no lleva a nada, solo a vivir con incertidumbre", ha declarado Celaá. "Pedimos que no bloqueen, no hemos oído que pidan nada a cambio", ha añadido.

Por otro lado, ha asegurado que no se plantea usar la Comunidad Foral de Navarra como "pieza de canje" para facilitar la investidura de Sánchez. Ante la hipótesis de permitir un gobierno de Navarra Suma a cambio de que el PSOE reciba el apoyo en las Cortes de los dos diputados de la coalición, Celaá ha recalcado que su formación no usará el escenario político en Navarra, Madrid o Murcia para allanar el gobierno de Sánchez. "Navarra es autónoma", ha subrayado.