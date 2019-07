25 de julio de 2019

Ciudadanos acusa a Sánchez de querer "repartirse España como un botín" con Podemos y nacionalistas

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dado por hecho que España "saldrá de ésta", en referencia a la situación de bloqueo que continúa la tras la frustrada investidura de Pedro Sánchez, a la vez que ha garantizado que el líder del PSOE no podrá contar con Ciudadanos para ser investido antes del 23 de septiembre cuando cumple el plazo para evitar unas elecciones generales.

En rueda de prensa en el Congreso, la dirigente naranja ha calificado de "espectáculo" el debate celebrado este jueves y ha achacado la falta de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos a un problema de "sillones", pero no de programa. "Quieren repartirse España como un botín", ha denunciado.

A su juicio, aunque Sánchez y sus socios de Unidas Podemos "tienen muchas cosas" en común, como "ceder ante los nacionalistas", creer que España es una "nación de naciones" o en subir impuestos, no han podido acordar "cómo repartirse los sillones".

"Creo que todos los ciudadanos españoles, tanto los que querían ver a Sánchez de presidente, como los que no, han visto que no es de fiar y que con él no se puede ir a ningún lado, cuando ni con sus socios preferentes es capaz de tener una negociación leal", ha declarado la dirigente 'naranja'.

A su juicio, "España saldrá de esta", pero "se ha demostrado" que el actual presidente del Gobierno en funciones "es parte del problema" y "no de la solución".

EL APOYO DE NACIONALISTAS UNA "PRUEBA IRREFUTABLE"

La diputada ha advertido, además, de las "ansias" que tenían los partidos nacionalistas de nombrar a Sánchez presidente de nuevo. "Sólo había que escuchar las intervenciones de EH Bildu, Esquerra Republicana y PNV rogando a Sánchez, por favor, que se pusieran de acuerdo", ha apuntado. Para Arrimadas, la "bronca" que le han echado los nacionalistas a Sánchez en la tribuna del Congreso por no ser capaz de formar Gobierno, es la "prueba irrefutable" de que el candidato socialista es "un mal presidente para el conjunto de los españoles".

"Ya dijimos que Sánchez tenía un plan que era perpetuarse en el poder y repartirse España y que tiene una banda nacionalista y populista", ha añadido la portavoz de Ciudadanos.

En cuanto a un posible cambio de postura de la formación 'naranja' en septiembre, ha insistido en que Sánchez ha "elegido ya" a sus socios y asegura que el secretario general del PSOE no va a volver a La Moncloa "con sus votos".