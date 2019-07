22 de julio de 2019

Ciudadanos cree que Sánchez ha obviado a Cataluña en su "discurso farsa" para "no molestar" a los independentistas

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha reprochado este lunes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no haya hecho referencia al conflicto en Cataluña en el "discurso farsa" que, ha dicho, ha pronunciado en el hemiciclo, "para no molestar" a los partidos independentistas y que no bloqueen su investidura como presidente.

En una de prensa tras la intervención de Sánchez, la dirigente de la formación naranja ha señalado que "lo único importante del discurso es lo que Sánchez no ha querido decir: que está negociando con populistas e independentistas".

En este sentido, ha tachado de "farsa" la intervención del secretario general del PSOE porque, a su juicio, no sólo ha anunciado medidas "que él ha bloqueado" en el pasado, sino también porque no ha hecho alusión a "principales retos" como el "desafío separatista" en Cataluña. Por todo ello, Arrimadas ha asegurado que las palabras expresadas por Sánchez están "fuera de la realidad".