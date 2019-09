Ciudadanos dice estar preparado para echar a Sánchez de La Moncloa si hay una repetición electoral

Villegas rechaza la coalición 'España Suma' en provincias porque confundiría al electorado

MADRID 5, (EUROPA PRESS)

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado este jueves que su partido está "preparado" para echar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de La Moncloa si se produce una repetición de elecciones, ya que ha insistido en que no facilitarán la investidura del líder socialista.

"Pensábamos que íbamos a tener una oportunidad en cuatro años para echar a Sánchez, pero estamos preparados para echarlo el 10 de noviembre", ha manifestado Villegas en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre el posible escenario de repetición de elecciones que estarían previstas para el 10 de noviembre.

En este sentido, el dirigente de Ciudadanos ha reiterado que no apoyarán un gobierno de Sánchez porque el proyecto político de ambas formaciones son "totalmente antagónicos" y considera que "su pacto favorito es con los nacionalistas y echarse en los brazos de ERC y PNV". "No queremos un gobierno de Sánchez y vamos a votar 'no', tendrá que ver si es capaz de formar un Ejecutivo y sino, elecciones", ha expresado.

"Durante la campaña electoral del PSOE, ERC y PNV insistían en que el mejor presidente para España era Sánchez, por eso Ciudadanos vota en contra", ha explicado Villegas, que considera que el proyecto del PSOE "de ahora" está más cerca del modelo de España que defiende Podemos y partidos nacionalistas, que del que apoya Ciudadanos.

LO LÓGICO ES PRESENTARSE CON UN PROYECTO AUTÓNOMO

Por otro lado, el secretario general de Ciudadanos insiste en la negativa de aceptar la coalición electoral con PP, 'España Suma', al estilo de la fórmula 'Navarra Suma', que unió UPN, Ciudadanos y 'populares', porque considera que hay que sumar "de forma inteligente" y hacer coalición en algunas provincias sí y en otras no, "sería confundir al electorado".

"Hacer coalición en unos sitios sí y en otro no, lo que haría es confundir al electorado", ha respondido a la pregunta si la formación naranja estaría dispuesta a aceptar la coalición con el PP en algunas provincias o incluso el Senado. "Tú cuando te presentas con propuestas diferentes, una cosa son las sumas poselectorales y otra la política", ha explicado Villegas, que defiende que "lo lógico es presentarse con un proyecto autónomo".

En este sentido, Villegas ha asegurado que Ciudadanos no será "la muleta" del PP o PSOE. "Ya hemos sumado en Comunidades, pero somos la alternativa al bipartidismo y el PP tiene problemas de regeneración y está machacado por la corrupción. Eso nos restaría", ha indicado, afirmando que Cs "seguirá creciendo y gobernará para hacer reformas que hacen falta a España".

EXIGIREMOS RESPONSABILIDADES

Preguntado por el apoyo de Ciudadanos a la comisión de investigación registrada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, sobre Avalmadrid y su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Villegas ha manifestado que se trata de un ejercicio de transparencia que beneficia a todos los madrileños.

"Cuando hay dudas sobre la gestión hay que poner la lupa y ver qué pasa para levantar la alfombra de lo que se ha hecho mal en el pasado", ha defendido el dirigente de Cs, que asegura que exigirán responsabilidades si hay "actividad no correcta".

Con todo, Villegas no ha descartado pedir la comparecencia de Díaz Ayuso si se demuestra que ha cometido irregularidades. "Ahora soy incapaz de anticiparme sobre lo que pueda surgir de esa comisión, pero veremos a qué afecta y pediremos comparecencias como en todas las comisiones".