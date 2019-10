Ciudadanos dice que "mucha culpa" de lo que pasa en Cataluña la tiene Sánchez por "mirar hacia otro lado"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y portavoz en el Parlamento catalán, Lorena Roldán, ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "tiene mucha culpa" de la situación en Cataluña por "mirar hacia otro lado".

"El señor Sánchez tiene mucha culpa de lo que está pasando en Cataluña" porque "no se puede mirar hacia otro lado" y "no se puede fingir que aquí no está pasando nada", ha declarado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Roldán se ha preguntado "cómo va a estar todo normal en Cataluña si han detenido a personas con Goma-2 que tenían planes para atentar". Así se ha referido a la operación policial y judicial contra miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), siete de los cuales ingresaron en prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista, conspiración para causar estragos y tenencia y fabricación de explosivos, aunque entre estos no había Goma-2.

Además, ha destacado que, según las informaciones que se han conocido sobre la investigación, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "podría haber estado al corriente de estos planes para atentar contra Cataluña e incluso haberles ayudado". Y tras las detenciones, Torra y otros diputados independentistas aplaudieron en el Parlament "a personas que pueden acabar condenadas por terrorismo".

HAY QUE "PARARLE LOS PIES" A TORRA

En relación con esto, Roldán ha vuelto a justificar la decisión de su partido de presentar una moción de censura contra el presidente catalán aunque no cuenten con votos suficientes para que prospere. "Hemos querido presentar esta moción, la moción de la convivencia, porque no solo se está poniendo en riesgo la convivencia en Cataluña, sino también la seguridad", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que en un momento como este "no cabe otra cosa que la unión" entre los distintos partidos de la oposición catalana, "sobre todo para pararle los pies al señor Torra, que ha ido demasiado lejos".

Respecto a la dimisión de Andreu Martínez como director general de los Mossos d'Esquadra un día antes del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre, la portavoz de la formación naranja se ha reafirmado en que Torra "es un peligro público" y que por ello no puede seguir en el cargo ni estar al frente de los 17.000 agentes de la Policía autonómica.

"Estamos viendo cómo a veces los Mossos d'Esquadra reciben órdenes políticas por parte de dirigentes separatistas, y hemos visto también purgas", ha señalado, añadiendo que el presidente autonómico "actúa como si fuera el cabecilla de los CDR".

CONDICIONES DE Cs PARA INVESTIR A SÁNCHEZ

En cuanto a Sánchez, ha reiterado que "ha borrado al PSOE del constitucionalismo" por negarse a hablar con Ciudadanos de las condiciones que este partido le planteó in extremis el pasado 16 de septiembre a cambio de facilitar su investidura como presidente del Gobierno.

Según Roldán, lo que propuso Cs fue una "solución de Estado" con "tres condiciones muy básicas para cualquier constitucionalista", que eran planificar la eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, rechazar un posible indulto a los líderes independentistas juzgados por el 'procés', que el PSOE rompiera su acuerdo de gobierno en Navarra y no subir los impuestos en España.

Cuando le han preguntado si Ciudadanos podría reeditar esta propuesta al líder socialista tras las elecciones del 10 de noviembre, la dirigente 'naranja' ha respondido: "Precisamente porque el señor Sánchez le dio un portazo a esas tres condiciones básicas del constitucionalismo, nosotros lo que queremos ahora es tener la posibilidad de formar un gobierno alternativo".

Así, considera que "ha quedado muy claro" que si tras el 10-N existe la posibilidad de formar una mayoría alternativa para "echar a Sánchez de la Moncloa", Cs tenderá la mano al PP para alcanzar un acuerdo.