12 de septiembre de 2019

Ciudadanos lleva al Congreso una moción para pedir al Gobierno que no indulte a los condenados por el 'procés'

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso votará la próxima semana una moción de Ciudadanos en la que pide al Gobierno que no indulte a los presos independentistas catalanes que sean condenados por el Tribunal Supremo en la causa del 'procés' y tampoco les conceda "ninguna otra medida de privilegio".

La moción es consecuencia de la interpelación que el diputado de Cs Edmundo Bal hizo a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, durante la sesión de control en la Cámara el miércoles pasado. Después de que el diputado la emplazara a decir que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no concederá esos indultos, la ministra le acusó de pretender interferir en la independencia de los magistrados que deliberan sobre la sentencia.

Ciudadanos quiere que el Gobierno se pronuncie claramente al respecto y diga si es partidario del indulto en el caso de que la sentencia sea condenatoria o si descarta conceder esta medida de gracia. En su opinión, la negativa de Sánchez y de otros miembros del Gobierno a posicionarse sobre este asunto es la prueba de que no lo descartan.

Por eso insisten en preguntar y, con la votación del próximo miércoles, obligarán al PSOE y a los demás grupos a posicionarse sobre el tema de los indultos en el que será el último Pleno de esta legislatura en el caso de que las Cortes se disuelvan por falta de acuerdo para investir a Pedro Sánchez.

"DESTERRAR CUALQUIER ATISBO DE IMPUNIDAD"

La moción plantea que el Congreso inste al Gobierno a "no conceder el indulto ni ninguna otra medida de privilegio a los que resulten condenados por el golpe separatista cometido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017".

Además, defiende "el principio de igualdad ante la ley como regla básica del Estado social y democrático de Derecho", exige "desterrar cualquier atisbo de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos" y pide al Ejecutivo "no interferir de ningún modo en la independencia judicial y en sus decisiones".

Según explica la formación naranja, los presos independentistas que sean condenados por la Justicia no deberían ser perdonados por los citados motivos, porque "no han mostrado ningún tipo de arrepentimiento" por los delitos de los que se les acusa y porque "aseguran que no piensan asumir ninguna responsabilidad ni culpabilidad y que lo volverían a hacer".

Por tanto, "deberán responder ante los tribunales por los posibles delitos cometidos como cualquier ciudadano, sin disfrutar de privilegios derivados de conveniencias políticas", subraya.

OTRA PREGUNTA SOBRE LOS INDULTOS

Ciudadanos sacará en dos ocasiones la cuestión de los indultos en el Pleno de la semana que viene, ya que además de la moción, ha registrado una pregunta sobre el mismo tema. Concretamente, Edmundo Bal pretende dirigirse de nuevo a la ministra de Justicia para que aclare si el Gobierno se compromete "a no promover la concesión de indultos, totales o parciales, a todos o a alguno de los líderes secesionistas" si finalmente son condenados.

Por otro lado, la portavoz de Cs en la Cámara Baja, Inés Arrimadas, quiere preguntar a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, si el Gobierno va a "realizar el requerimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución" a la Generalitat de Cataluña "para garantizar que ésta cumpla con sus obligaciones constitucionales".

El líder del partido naranja, Albert Rivera, le hizo esta petición al presidente del Gobierno en funciones durante la última sesión de control e incluso le envió una carta para reunirse con él y hablar de cómo activar este mecanismo constitucional.

Sin embargo, Calvo ha defendido que lo que hay que hacer ahora es acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no puede haber nada parecido a un 155 "preventivo o eterno", y no plantear cosas "inviables jurídicamente hablando".