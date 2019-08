Ciudadanos pedirá la reprobación de la ministra Montero en el Congreso por "mentir" con la financiación autonómica

Propone que los pagos a cuenta a las comunidades no estén incluidos en las limitaciones de un Gobierno en funciones

La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha anunciado que su grupo parlamentario va a pedir la reprobación de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por "mentir" al decir que existía un informe de la Abogacía del Estado que excusa al Gobierno en funciones de aprobar la financiación autonómica, y posteriormente reconocer que aún no disponía del documento.

"Vamos a registrar una reprobación de Montero por mentir. Ella misma lo ha reconocido al decir que existía un informe de la Abogacía y luego decía que no", ha señalado Rodríguez, en una entrevista en 'laSexta', recogida por Europa Press, en la que ha criticado que el PSOE "está desprestigiando" a la Abogacía del Estado como antes han hecho con otras instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

GESTIÓN PARTIDISTA DE LOS ANTICIPOS

En su iniciativa, se plantea la reprobación de la ministra "por haber sometido la gestión por intereses partidistas que ha llevado al país a una situación de bloqueo" al no presentar el límite de gasto no financiero del Estado antes del 1 de agosto, como establece la ley de Estabilidad Presupuestaria; y "por mentir sobre la existencia de un informe de la Abogacía del Estado".

El portavoz económico de Ciudadanos, Marcos de Quinto, ha registrado también la solicitud de comparecencia de Montero en la Comisión Hacienda "para que informe sobre el incumplimiento de las previsiones de ley de Estabilidad Presupuestaria" y sobre las referencias al supuesto informe de la Abogacía del Estado.

Además, el grupo 'naranja' ha registrado una proposición de ley para que este bloqueo de la financiación autonómica no se repita en el futuro. En concreto, se trata de una modificación a la actual Ley de Gobierno para excluir de limitaciones del Ejecutivo en funciones "el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, incluida la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero".

UNA REFORMA PARA EVITAR QUE SE REPITA

Según Melisa Rodríguez, la idea es que cualquier gobierno en funciones pueda aprobar la financiación autonómica y "deje de chantajear a las Comunidades Autónomas para no pagar lo que se les debe". "Lo que estamos haciendo es presentar una ley para que no haya ningún gobierno que se escude en estar en funciones para no financiar las autonomías", ha subrayado.

De Quinto ha añadido en un comunicado que el Gobierno incumple la ley de Estabilidad Presupuestaria "solo para presionar a los partidos y a las comunidades autónomas con el único objetivo de investir presidente a Pedro Sánchez".

"La ministra ha estado alargando la situación lo máximo posible para presionar a las comunidades autónomas dejándolas sin financiación --sostiene--. Es inaceptable que el Gobierno retuerza el brazo a las comunidades para que no puedan elaborar sus presupuestos".