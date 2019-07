Ciudadanos recurre al Constitucional la Ley navarra de abusos policiales tres días después que PP y Vox

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la denominada Ley de abusos policiales de Navarra, aprobada el pasado mes de marzo por el Parlamento foral, al considerar que "ofende a la Policía y la Guardia Civil, a su dignidad, y a la memoria de las víctimas del terrorismo".

Tres días después de que el PP y Vox presentaran otro recurso en el mismo sentido, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso*Joan Mesquida y los diputados Edmundo Bal*y*Sara Giménez han acudido al tribunal de garantías a registrar su escrito, como ya hiciera hace un mes con la Ley vasca de abusos policiales.

De la misma manera en que se pronunció en aquella ocasión, Mesquida ha declarado ante los medios de comunicación que este recurso ante el Constitucional "debería presentarlo el Gobierno de Pedro Sánchez", pero no lo hace para "no molestar a sus socios del PNV, Bildu y Podemos".

Para el portavoz de Ciudadanos, la ley navarra es "una auténtica aberración jurídica", ya que "pretende crear una comisión política donde Podemos, Bildu", a los que ha llamado "amigos de ETA", y el PNV "determinen si ha habido violaciones de los Derechos Humanos". "En cualquier Estado de Derecho, quien determina y quien investiga la comisión de delitos son los jueces y los tribunales", ha recordado.

CRIMINALIZAR A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

En parecidos términos se ha mostrado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva del partido, en la que ha remarcado que tanto la ley vasca como la navarra "intentan criminalizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, negarles su presunción de inocencia y hacer que órganos formados por políticos puedan decidir sobre su culpabilidad".

Por eso, Mesquida considera que la ley navarra "no tiene recorrido jurídico". "Dijimos que no íbamos a tolerar esta ley que recurrimos hoy ni la que aprobó el Parlamento vasco. Y tampoco vamos a tolerar que se ofenda la memoria de las víctimas del terrorismo", ha añadido.

A la pregunta de por qué Ciudadanos no presentó su recurso el pasado viernes junto a PP y Vox, el portavoz adjunto ha replicado que su partido tiene su propia "unidad de acción, estrategia, ideología y valores" y que no forma una "coalición con ningún otro partido". "No vamos a estar, cada vez que hagamos una iniciativa parlamentaria, pensando en los demás", ha subrayado.