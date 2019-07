18 de julio de 2019

Coalición Canaria sigue en el 'no' pero se abre a favorecer la estabilidad si Sánchez gobierna y cumple con Canarias

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) ha reiterado este jueves su rechazo a la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, si acaba pactando con Unidas Podemos pero se ha mostrado abierta a favorecer la estabilidad del país si hay Gobierno y éste cumple con Canarias.

Así lo ha puesto de manifiesto Oramas a los periodistas al término de su encuentro con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con quien se ha reunido para hablar de la investidura de Sánchez.

La nacionalista canaria ha subrayado a Ábalos que su formación está "en la misma posición" que después de las elecciones generales del pasado 28 de abril, esto es, no apoyará al candidato del PSOE si Podemos entra en el Gobierno.

Eso sí, le ha ratificado su disposición a hablar de la gobernabilidad si Sánchez consigue ser investido presidente pero siempre que cumpla con todos los asuntos pendientes que tiene con Canarias, dejando claro que CC no contempla la abstención "ni apoyos de solidaridad".

YA NO HAY EXCUSA

"Ya no tiene excusa, ya no hay un nacionalista al que atacar por tierra, mar y aire, ahora hay un Gobierno socialista (en las islas) y ya no hay que seguir castigando a los canarios", ha señalado Oramas, quien espera de aquí a septiembre se formalicen todos los convenios y partidas que están en los Presupuestos, y que se cumpla con el Régimen Económico y Fiscal (REF) y con el Estatuto autonómico.

"Tenemos que recuperar la confianza de una Gobierno socialista que en los últimos nueve meses ha incumplido el REF y el Estatuto de canarias", ha dicho, destacando que están dispuestos a darles "una oportunidad" pese a que los socialistas les han "expulsado de todas las instituciones canarias" bien por los resultados electorales o impulsando mociones de censura "con tránsfugas y acuerdos con el PP".