Compromís anuncia un preacuerdo que le acerca al 'sí' a la investidura de Sánchez

Baldoví critica la "pereza" de Sánchez para buscar apoyos y que Podemos lance una consulta a las bases en plenas negociaciones

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado este miércoles que ha alcanzado un principio de acuerdo con el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que le acerca al 'sí' a la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha avanzado Baldoví en una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras la reunión de casi dos horas que ha mantenido con Ábalos en sede parlamentaria.

Según ha detallado, Ábalos se ha comprometido a entregarle por escrito los términos del preacuerdo este jueves para que él lo pueda presentar ante la Ejecutiva de Compromís. Si ese documento satisface sus demandas, la coalición valenciana votaría 'sí' en la investidura de la semana que viene.

"Mientras no haya ese acuerdo, Pedro Sánchez no cuenta con nuestro voto a favor", ha puntualizado Baldoví, incidiendo en que también esperarán a escuchar la "agenda social" que el candidato a la investidura exponga el próximo lunes cuando suba a la tribuna del Congreso.

DEUDA DE LA MARINA, AP7 Y FINANCIACIÓN

Baldoví ha señalado que su cita de Ábalos debería haberse producido "antes", ya que han mediado casi dos meses y medio desde la primera que mantuvieron para hablar de la investidura. Si en aquella el dirigente socialista se comprometió a estudiar las demandas de la coalición con los ministerios implicados, en la de este miércoles se han sellado ya algunos compromisos.

En concreto, el 'número tres' del PSOE se ha comprometido a que "pronto" se empiecen a "presentar propuestas" sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. Compromís demanda un calendario concreto para su aprobación y también que se abonen de forma inmediata las entregas a cuenta ya actualizadas conforme a los nuevos ingresos del Estado.

Siempre según Baldoví, el ministro en funciones también ha garantizado que en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado se incluirán partidas específicas para conectar al AP7 con varias localidades valencianas, así como para afrontar la condonación de la deuda de La Marina de Valencia.

Baldoví ha insistido también en la necesidad de que se articulen ayudas directas o medidas fiscales para los agricultores de cítricos que este año no han podido vender o se han visto obligados a "malvender" sus productos, pero no ha hablado de ningún compromiso de Ábalos en esta materia.

Desde el PSOE han destacado que la reunión con el diputado de Compromís, su socio en el Gobierno valenciano, ha sido "muy cordial y fructífera" y han celebrado la "voluntad clara de entendimiento" que ambos han mostrado para que la investidura de Sánchez salga adelante.

Mientras que fuentes socialistas han señalado que los dos se han emplazado "a seguir los contactos para garantizar el acuerdo de cara a la investidura", Baldoví ha desvelado que Ábalos ha anunciado su intención de poner negro sobre blanco el preacuerdo este mismo jueves para que la Ejecutiva de Compromís pueda analizarlo y decidir su voto en la sesión de investidura que arrancará el lunes.

Si ese 'sí' se formaliza, se unirá al que ya ha adelantado también el único diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Estos dos votos más los 123 del PSOE suman 125, una cifra muy alejada de la que requiere Sánchez para ser investido.

EVITAR NUEVAS ELECCIONES

En este contexto, Baldoví ve "bastante improbable" que Sánchez lo logre en julio, máxime teniendo en cuenta "la escalada verbal" en la que han entrado el PSOE y Unidas Podemos. "Si ahora mismo tuviera que jugarme una paella, no me la jugaría", ha comentado, apuntando que no es tan optimista como hace un mes porque las posiciones siguen entre las partes siguen "enrocadas".

En todo caso, considera que la actuación del PSOE para tratar de cerrar un acuerdo con Unidas Podemos y para reunir el apoyo de otras fuerzas parlamentarias ha sido "perezosa" y que en algún momento Sánchez le ha hecho recordar el "tancredismo" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Con todo, el diputado valenciano ha reiterado la necesidad de que PSOE y Unidas Podemos hablen, pero no a través de los medios de comunicación, para evitar "a toda costa" unas nuevas elecciones en noviembre.

Preguntado sobre quién sería culpable de una repetición de los comicios, Sánchez o Iglesias, Baldoví ha subrayado que la responsabilidad máxima recae sobre el PSOE, pero ha apuntado que no ayuda que, en plenas negociaciones, Podemos haya lanzado una consulta a las bases sobre la investidura.