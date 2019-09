En Comú cree que las relaciones con el PSOE no están rotas y cree que es posible un acuerdo in extremis

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, considera que las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos están "dañadas" pero "no rotas" y no descarta que pueda haber un acuerdo 'in extremis' para evitar unas nuevas elecciones.

En los pasillos de la Cámara Baja, Asens no ha querido dar por rotas las relaciones con el PSOE pese a que la segunda reunión este martes entre los equipos negociadores de ambos partidos ha certificado el fracaso de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. "Diría que dañadas pero no rotas", ha dicho.

Preguntado sobre si cree que podría haber un acuerdo en el último momento, el diputado catalán no lo ha descartado -- "creemos que eso es posible", ha afirmado--, si bien no ha querido pronunciarse sobre si desde Unidas Podemos van a dar un paso atrás en su posición de entrar un eventual Gobierno de Pedro Sánchez.

"Tenemos que reunirnos las direcciones de los distintos espacios políticos y, a partir de ahí, hacer un debate con responsabilidad", ha zanjado.