16 de julio de 2019

El Congreso da el primer paso para crear sus comisiones y los grupos deben ahora repartirse los puestos de sus Mesas

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha dado este martes el primer paso para constituir las comisiones parlamentarias que funcionarán durante la XIII Legislatura y que finalmente contarán con 43 miembros. A partir de ahora, los grupos deben decidir qué diputados adscriben a cada una de ellas y buscar acuerdos para repartirse los puestos de sus respectivas Mesas.

El órgano rector de la Cámara intentó dejar zanjado este asunto en su reunión del pasado jueves, pero Unidas Podemos puso peros al reparto inicialmente previsto, que contemplaba que cada una de las comisiones estuviera compuesta por 37 personas, igual que en la anterior legislatura. Y es que según el grupo confederal, ellos estarían mejor representados si el número se elevara hasta los 43 miembros, una cifra que también beneficiaba a Vox.

Con un global de 37, el PSOE contaría con 13 asientos, el PP con siete, Ciudadanos con seis, Unidas Podemos con cuatro, Vox, ERC y el Mixto tendrían dos cada una y el PNV, uno. Con la propuesta de Unidas Podemos que ha salido adelante según fuentes parlamentarias los socialistas tendrán 15 votos, por ocho del PP, siete de Ciudadanos, cinco del grupo confederal y tres de Vox, mientras que ERC y Mixto tendrán dos y el PNV, uno.

Una vez se fijada la composición de las comisiones, los grupos deberán primero adscribir a los diputados que las integrarán y después buscar acuerdos para designar a los miembros de sus respectivas mesas, cuyas presidencias los grupos mayoritarios suelen reservar para exministros o exdirigentes de los distintos partidos.

CINCO PUESTOS POR MESA

Las Mesas de comisión están compuestas por cinco personas que ocupan respectivamente la Presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías. Tradicionalmente los distintos partidos buscan acuerdos globales para repartirse estos cargos, cuyos ocupantes reciben unos complementos retributivos que oscilan entre los 1.516 y los 740 euros mensuales.

Los grupos de la oposición siempre ocupan Presidencias de Comisión, incluidos los minoritarios como es el caso del PNV y ERC. Incluso el PDeCAT (ahora Junts), estando en el Grupo Mixto, tuvo una en la anterior legislatura.

El PSOE está dispuesto a sellar acuerdos con los demás grupos pero no quiere que Vox tenga puestos en las mesas, un veto que no respaldan ni el PP ni Cs. Desde Unidas Podemos no se oponen expresamente a la entrada de los de Abascal, pero no contemplan pactar con ellos para que estén representados en los órganos de gobierno de las comisiones, como tampoco lo hacen los minoritarios.

Por eso, según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias, si Vox aspira a alguno de estos puestos, no tendrá más remedio que negociar con el PP y Cs para que renuncien a alguno de los suyos y puedan hacerles hueco.

¿CÓMO SE ELIGEN?

Los cinco cargos de las Mesas de comisión se eligen siguiendo un sistema similar al utilizado para designar a los miembros de la Mesa del Congreso. Es decir, en un primera votación que designa al presidente, después a los dos vicepresidentes y a continuación a los dos secretarios.

Todas las votaciones se realizan mediante la introducción en una urna de las papeletas en las que los diputados podrán escribir sólo un nombre, lo que obliga a pactos previos entre los grupos para que cada uno de se asegure el puesto al que aspira.

Para la Presidencia resultará elegido en primera vuelta el candidato que obtenga el voto de la mayoría absoluta; si ninguno la logra, se realizará una segunda votación y saldrá elegido quien obtenga mayor número de votos. En el caso de las Vicepresidencias y Secretarías, resultarán elegidos los dos candidatos que recaben más apoyos en primera votación.

24 COMISIONES

En concreto, las comisiones que se constituirán durante los últimos días de julio serán las 24 que figuran en el Reglamento del Congreso, con independencia de que cuando se forme gobierno su estructura se tenga que adaptar a la del Ejecutivo.

Así, además de las correspondientes a los ministerios que ahora están en funciones, se podrán en marcha las de Reglamento, a cuyo frente está siempre quien ocupa la Presidencia de la Cámara, así como la del Estatuto del Diputado y la de Peticiones.

Estas dos últimas, según fija el Reglamento, las presidirá un miembro del grupo mayoritario, en este caso el PSOE, la Vicepresidencia corresponderá al segundo, el PP, y la Secretaría a Cs, por ser el tercero con más peso.