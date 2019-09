Covite denuncia ante la AN un homenaje a los miembros de ETA Eogitz Gurrutxaga y Hodei Galarraga en Errenteria

SAN SEBASTIÁN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado ante la Audiencia Nacional un "multitudinario homenaje público" celebrado el pasado viernes en la localidad guipuzcoana de Errenteria a los miembros de ETA fallecidos Egoitz Gurruchaga Gogorza y Hodei Galarraga Irastorza por un posible delito de "enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas".

Según fuentes locales a las que ha tenido acceso Covite, al acto asistieron aproximadamente 100 personas. El homenaje público consistió en la colocación de un ramo de flores sobre una figura de piedra y el despliegue de una pancarta con la foto de los dos miembros de ETA en la que se podía leer la frase "Egoitz y Hodei. 23.09.2002. Madre Euskal Herria, nunca me voy a arrepentir, todo lo que he hecho ha sido para bien. Perdonadme por las cosas que he hecho mal, pero lo que he conseguido será para siempre. ¡Honor y gloria!".

El colectivo ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue acerca del papel que ha jugado el Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, en la celebración del homenaje.

Asimismo, denunciará al Ayuntamiento de la localidad vizcaína de Galdakao por promover la exposición 'Desde la ventana de mi celda', en la casa de cultura Torrezabal, firmada por el miembro de ETA Jon Bienzobas. Covite considera que el Consistorio podría estar incurriendo en un posible delito de humillación a las víctimas del terrorismo.

"Hay víctimas del terrorismo etarra que viven en Galdakao, ¿cómo no les va a humillar que se emplee el dinero de todos los habitantes del municipio para financiar una exposición firmada por un etarra?", ha cuestionado la presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez.

En ese sentido, se ha preguntado si "se exhibirían los cuadros de un violador consumado en la sala de cultura de su municipio de origen, estando aun en prisión". "Jon Bienzobas no es un 'ciudadano más', como lo ha calificado el Ayuntamiento, es un terrorista condenado por múltiples asesinato", ha resalatado.

De este modo, ha recordado que ha sido condenado a 30 años de cárcel por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, así como por el asesinato del trabajador de Iberduero Rafael San Sebastián Flechoso, en Getxo, y "acumula condenas también por pertenencia a ETA y tenencia de explosivos y depósito de armas".

LEY DE VÍCTIMAS

Covite ha puesto de manifiesto que los ayuntamientos de ambas localidades "contravienen la la Ley vasca 4/2008 de 19 junio de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo (BOE no 212), que obliga a prevenir y evitar este tipo de homenajes y distinciones a terroristas".

Asimismo, ha considerado que estos actos "se llevan a cabo con el único objetivo de honrar la trayectoria criminal en ETA de los homenajeados, ya que este tipo de reconocimientos solo se hacen a los miembros de ETA que no reniegan de su pasado criminal, a los que se sienten orgullosos de haber pertenecido a ETA".

Finalmente, Covite ha confiado en que esta vez la Audiencia Nacional "aplique la ley" y "condene a quienes homenajean públicamente a miembros de ETA. El Observatorio de la Radicalización ha documentado 76 actos de enaltecimiento a miembros de ETA en 2019, incluyendo homenajes, pintadas, pancartas u otros actos mediante los que se ensalza a etarras. De todos estos actos, 18 han sido homenajes a miembros de ETA fallecidos o recién salidos de prisión.