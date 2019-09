Cs se compromete a formar Gobierno "en menos de un mes" si suman junto al PP un escaño más que el PSOE

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos se ha comprometido a formar Gobierno "en menos de un mes" tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, si los ciudadanos deciden que la formación naranja y el PP suman un escaño más que el PSOE.

Así lo ha manifestado este sábado en declaraciones a los medios la secretaria de Juventud de Ciudadanos (Cs), Melisa Rodríguez, durante la 'Convención de Equipo JCs'. "Nosotros vamos a sumar después del 10N", ha asegurado.

En este sentido, Rodríguez ha matizado que están dispuestos a sumar después de las elecciones pero que Cs y PP "son partidos diferentes, con proyectos distintos, pero con la vocación de sumar".

"Estamos dispuestos a sumar pero no estamos dispuestos a permitir que un partido político quiera blanquear esa mochila de corrupción que tiene", ha subrayado la de la formación naranja, destacando que hay que preguntarle al PP "por qué están deseosos de no ir con sus siglas".

Por otro lado, ha destacado que cree que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "duerme muy mal por las noches porque cada día se levanta con una idea distinta".

En este sentido, Rodríguez ha afirmado que no hay Gobierno en España "por culpa de Sánchez", por no llegar a un acuerdo "con sus socios preferentes" y no atender "tampoco" a la proposición de Cs "con tres puntos que tenía que firmar". "Sánchez quería elecciones desde el principio", ha sentenciado.