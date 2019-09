Delgado pide a Podemos "no confundir a los españoles" y defiende que el PSOE también busca soluciones a los desahucios

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha pedido este miércoles al diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral "no confundir a los españoles" al hablar de las recomendaciones de la ONU en materia de vivienda y desahucios, al tiempo que ha defendido la política del PSOE en este sentido de cara a "buscar soluciones" a este problema.

Así ha respondido Delgado, durante la última sesión de control al Gobierno en el Congreso de esta legislatura, después de que Mayoral acusara al Ejecutivo de "mirar para otra parte" ante la problemática de los desahucios y de incumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de Naciones Unidas, lo que implica, en su opinión, que España esté "violando sistemáticamente los Derechos Humanos".

"Hay despliegues policiales de decenas de antidisturbios que aíslan a la familia, procedimientos judiciales en los que no se permite la defensa... Nos encontramos con un auténtico despropósito porque tienen la obligación de defender los intereses del Estado, y los intereses del Estado son el cumplimiento de los tratados internacionales. Nuestro país esta violando sistemáticamente los Derechos Humanos en esta materia por una falta de coraje político", ha aseverado.

Para el diputado 'morado', es "necesario" que instituciones como la Abogacía del Estado "se pongan del lado de aquellos que sufren los embistes de los buitres y los especuladores, pero lejos de proteger a los más débiles, lo que hace es utilizar la fuerza del Estado, poniendo en peligro nuestro prestigio internacional". Por ello, ha pedido al Gobierno que "vuelva a la legalidad y asuma los compromisos internacionales" de España.

SIN CARÁCTER VINCULANTE

Sin embargo, la ministra de Justicia en funciones ha replicado a Mayoral que "lo primero que hay que hacer es no confundir a los españoles", ya que las recomendaciones que hace el Comité Desc de la ONU --entre las que está no desahuciar a una persona sin alternativa habitacional-- "no pueden tomarse como medidas cautelares" y no tienen "carácter vinculante".

Delgado ha explicado que lo que hace el Gobierno cuando recibe las recomendaciones de la ONU es trasladárselas a las administraciones locales y autonómicas porque son "las que tienen que tomar medidas al respecto".

"Lo que sí está en nuestra mano es seguir trabajando para buscar soluciones a esto, que también nos preocupa", ha apuntado la ministra, tras lo cual ha enumerado distintas iniciativas tomadas en el Congreso como "el decreto de alquiler de vivienda que contemplaba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que daba entrada en el procedimiento a los servicios sociales para que estudiasen las situaciones de especial vulnerabilidad".

Además, Delgado ha aprovechado para mencionar algunos de las propuestas sobre vivienda incluidas en el Programa Común Progresista planteado por el PSOE a principios de septiembre, enmedio de las negociaciones con Unidas Podemos para la investidura. Así, ha hablado de la "aprobación de una ley estatal de vivienda, la regulación de la vivienda como un servicio público o la creación de un parque público de viviendas". "Todo esto es lo que estaba en la propuesta progresista del presidente Pedro Sánchez", ha recordado a Mayoral.