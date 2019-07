4 de julio de 2019

El director de la Oficina de Torra alega al juez que su apoyo al 1-O fue "legal"

SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Joan Ramón Casals, director de la Oficina del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha alegado este jueves ante el juez que su apoyo al 1-O mediante la cesión de locales cuando era alcalde de Molins de Rei (Barcelona) fue "legal".

Tras su declaración como investigado por presunta desobediencia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Casals ha explicado a los periodistas: "Me he ratificado en todo lo que hicimos y que es la voluntad de celebrar un referéndum, que para nosotros fue legal, que no hicimos absolutamente nada incorrecto".

La Fiscalía de Barcelona se querelló en marzo contra Casals por presunta desobediencia por cesión de locales para el 1-O cuando era alcalde de Molins de Rei, y él ha asegurado este jueves: "Había locales abiertos, la mayoría del Ayuntamiento y otros que no lo eran, y esto es así y no hemos escondido esta realidad".

El exalcalde, que solo ha respondido a las preguntas de su abogada, ha defendido que el caso "es una cuestión democrática que se tiene que resolver en las urnas y votando" y no en los juzgados, y ha considerado que la Fiscalía quiere dar ejemplo con la acusación contra él y otros alcaldes.

"Desde aquí lo que están es cogiendo una especie de cabezas de turco con los que quieren ejemplificar, quieren dar miedo a la gente, quieren que esto no se pueda volver a repetir", ha considerado, y ha lamentado la situación de líderes independentistas en prisión provisional o en el extranjero.

Ha insistido en que desde la Fiscalía han seleccionado una serie de alcaldes de cada partido contra los que dirigir la acusación: "Como saben que no pueden contra todo el pueblo, como saben que no pueden contra todos los alcaldes y alcaldesas, que fuimos centenares que dimos apoyo al 1-O, como no pueden ir a por todos o ven que esta estrategia no es la buena, la Fiscalía ha escogido a unos cuantos para ejemplificar".

Después de que declaren diversos testigos a solicitud de Fiscalía, entre los que hay mossos d'Esquadra y policías locales, su defensa pedirá el archivo del caso porque considera que "votar no es ningún delito".

Casals ha ido a declarar acompañado de miembros de JxCat, como la diputada en el Congreso Míriam Nogueras, la diputada en el Parlament Anna Tarrés, y el senador de JxCat Josep Lluís Cleries, además de unas 60 personas que llevaban banderas 'esteladas' y pancartas a favor suyo.