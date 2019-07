Dirigentes de Podemos y sus confluencias elogian el gesto de Iglesias y esperan que Sánchez esté a la altura

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de Podemos y de sus confluencias han elogiado el gesto del secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, de renunciar a entrar en el Gobierno para facilitar la coalición con el PSOE y esperan que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sepa estar a la altura.

El líder de Podemos se ha echado a un lado después de que Sánchez apuntara que él era el principal escollo para el acuerdo, y ha anunciado que le ha comunicado ya a Sánchez su decisión de no estar en el futuro Gobierno siempre que no haya más "vetos" ni "excusas" para formar un Ejecutivo de PSOE y Podemos.

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H