Disturbios en Cataluña | Directo: Enfrentamientos entre manifestantes y Mossos en el Paseo de Gracia

La Diputación de Barcelona aprueba una moción de JxCat y ERC que pide la amnistía de los presos

La Diputación de Barcelona ha aprobado una moción presentada por JxCat y ERC contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) por el 1-O y para pedir la amnistía de los políticos presos, y qu e ha contado con los votos a favor de JxCat y ERC, los votos en contra de PSC y PP y la abstención de En Comú Guanyem y Tot per Terrassa.En un pleno extraordinario celebrado este jueves, la presidenta de la corporación, Núria Marín, ha advertido: "A pesar de su aprobación, como Diputación de Barcelona no haremos nada que sea contrario a la ley", en una sesión a la que los diputados de Cs no han asistido.