10 de julio de 2019

Echenique avisa al PSOE de que fracasará en su intento de llevar un gobierno monocolor "a una investidura fallida"

ZARAGOZA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Política de Podemos y diputado por Zaragoza en el Congreso, Pablo Echenique, ha avisado este miércoles al PSOE de que fracasará en su intento de llevar un gobierno monocolor a una investidura "fallida" el próximo 22 de julio.

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, Echenique ha recalcado que en Podemos están dispuestos esta misma tarde a sentarse a negociar un gobierno en España. "El problema es que el planteamiento actual del PSOE es no negociar e intentar imponer un gobierno de partido único por la vía de la presión mediática y la amenaza de la repetición electoral".

"Quieren imponer un gobierno en el que todos los sillones sean del PSOE, como si hubiera tenido mayoría absoluta, y nosotros entendemos que eso no es lo que ha votado la ciudadanía el 28 de abril", ha aseverado Echenique.

"Lo que ha votado la ciudadanía es que nos pongamos de acuerdo las diferentes fuerzas, porque ninguna ha obtenido mayoría absoluta, para hacer lo que se hace en 20 de los 28 países de la UE y en la mayoría de las Comunidades de este país que es formar gobiernos en los que hay fuerzas que piensan diferente, que se ponen de acuerdo sobre un programa de gobierno para llevar a cabo medidas públicas", explicó.

De este modo, ha sostenido que "en el momento en que el PSOE quiera empezar a hablar de formar un gobierno y de qué programa de gobierno queremos implementar" ellos tardaran cinco minutos en asistir a la reunión".

"Ojalá rectifiquen", ha deseado Echenique, al asegurar que el PSOE quiere ir "a una investidura fallida para utilizarla como dispositivo de presión para ver si consigue el apoyo o la abstención de PP y Cs o un cheque en blanco de Unidas Podemos", pero "ese intento va a fracasar", ha sentenciado, para advertir también del "hartazgo" de la ciudadanía con esta situación.

Por ello, ha pedido al PSOE que "rectifique" lo antes posible para que dé tiempo en estas dos semanas a "llegar a un acuerdo de gobierno". "Pero nos tememos que el plan actual del PSOE no es ese, es ir a esta primera investidura fallida y confiamos en que después de que ese intento fracase, se sienten a negociar con nosotros la opción que ha votado la gente y que saldría adelante", ha afirmado, al sostener que Pedro Sánchez sería investido el día 22 si lleva a la cámara un gobierno de coalición con Unidas Podemos. "Los números están, existen y sería una investidura exitosa", ha recalcado.

SENSATEZ

Respecto a la situación de las negociaciones entre el PSOE y Podemos en Aragón, después de que los socialistas alcanzaran un acuerdo con el Partido Aragonés (PAR) al que se deberán sumar el resto de fuerzas de la izquierda para permitir la investidura del socialista Javier Lambán, Echenique ha confiado en que se produzca finalmente un acuerdo en esta Comunidad.

Ha opinado que la dirección autonómica de Podemos está negociando "con sensatez" y ha recordado que en Aragón "hay una oportunidad de que no gobiernen las tres derechas, una oportunidad, además, que no estaba clara que fuera a tener lugar el día después de las elecciones del 26 de mayo y esa oportunidad hay que aprovecharla, no solo para que no gobiernen las tres derechas sino para hablar de qué políticas tiene que hacer el gobierno que se forme".

"Podemos en Aragón es la garantía de que ciertas políticas públicas de izquierdas y sociales se van a llevar a cabo por el siguiente gobierno", ha remarcado Echenique, al alegar, sobre la supuesta petición de la formación morada de entrar en el Ejecutivo, que todos los partidos se presentan a las elecciones con el ánimo de gobernar.

En todo caso, ha dejado claro que los posibles acuerdos de gobierno que se alcancen en Aragón se someterán a la decisión de los inscritos de Podemos. "Les preguntaremos directamente y su opinión será vinculante". En Podemos, "no toman las decisiones los cargos públicos, sino los inscritos y será así en Aragón y en todas las Comunidades donde pueda haber un acuerdo de gobierno", ha concluido.