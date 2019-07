ERC afea a Sánchez su silencio sobre Cataluña: "O es un usted un irresponsable o quiere ir a elecciones"

446818.1.500.286.20190723093618

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez

Imágenes del segundo día del debate de investidura de Pedro Sánchez

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afeado al candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, que este lunes dedicara "cero" palabras al "conflicto de Cataluña" y que pidiera la abstención de PP y Ciudadanos. "Fue usted un irresponsable y un imprudente ayer. O es usted un irresponsable o quiere ir a elecciones, y no sé qué es peor", ha dicho.

Rufián ha comenzado su discurso con el que se ha abierto la segunda jornada del debate de investidura criticando a Sánchez por ignorar también en su primer discurso a sus "hipotéticos socios", en referencia a Unidas Podemos.

"Señor Sánchez, no sé. Primera noticia: no tiene mayoría absoluta, no ganó el pasado 28 de abril por mayoría absoluta. ¿Qué hace pidiéndole la abstención a Cs y PP, al señor Casado y a Rivera?", se ha preguntado Rufián, que ha recordado al candidato del PSOE que él renunció a su escaño cuando por "buenos principios" se negó a investir como presidente del Gobierno con su abstención a Mariano Rajoy.

Rufián, que ha citado a Unamuno y ha recordado a PP, Cs y Vox que no están en la España de 1936, ha pedido a Sánchez que haga una reflexión porque "los elefantes que ignoró ayer son manadas", ha avisado, haciendo referencia a la expresión empleada en su duelo con Sánchez por el líder del PP, Pablo Casado. "Debería hacer una reflexión", le ha aconsejado al presidente en funciones, recordándole que la crisis en Cataluña ya se llevó por delante a Rajoy.

EL PATO DE UNAS NUEVAS ELECCIONES LO PAGARÁ TODA LA IZQUIERDA

El independentista catalán ha censurado a Sánchez por estar "jugando al póker con la ilusión de centenares de miles de personas" por no acabar de cerrar un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos y por afrontar su investidura "sin números" y "sin los deberes hechos".

Y, en este sentido, ha proclamado que sería "una irresponsabilidad histórica" que el PSOE y Unidas Podemos no lograran suscribir un acuerdo porque, a su juicio, ése sería un "pato" que acabarían pagando "todos" en la izquierda. Y es que, a su entender, en unas nuevas elecciones los españoles "no van a distinguir entre nombres, siglas o discursos".

"Si con estos mimbres no somos capaces de solucionar, proponer y dar respuestas a los enormes retos políticos que tenemos por delante, merecemos todos que los hijos de Aznar y de Don Pelayo nos pasen por encima --ha dicho--. De ustedes depende, señor Sánchez y señorías de Unidas Podemos".

Rufián ha defendido que para "frenar al fascismo" y para resolver en esta legislatura "el conflicto político que vive Cataluña" la izquierda en este país está "condenada a entenderse" pero se ha cuestionado si realmente el PSOE quiere ponerse de acuerdo con el independentismo catalán y si "quieren hacer política".

¿QUÉ SEÑOR SÁNCHEZ QUIERE SER?

"¿Qué señor Sánchez quiere ser, el del no es no a Rajoy o el del no a Iglesias, el de la reprobación a Soraya Sáenz de Santamaría por el 1-O o el de igual volvemos a aplicar el 155, el de los 180 diputados de la moción a Rajoy o el que veta las comparecencias de Rajoy y Florentino Pérez en las comisiones de investigación del Congreso, el del fue un error judicializar un conflicto político que se soluciona votando o el del el independentismo es una amenaza para la convivencia?", se ha preguntado.

Rufián ha remarcado al candidato socialista "el enorme esfuerzo de generosidad y responsabilidad" que está haciendo ERC "no hablando hoy con el estómago" y, tras recordarle el apoyo "gratis" que le dio hace un año "para echar a los ladrones de Moncloa", le ha subrayado que su partido sólo pide una mesa de diálogo que aglutine todas las sensibilidades políticas de Cataluña y "un mutuo reconocimiento nacional".

"Nosotros, que somos imprescindibles para la gobernabilidad de España, les estamos dando una oportunidad histórica a política y a la palabra frente al odio, y si nosotros somos capaces, ustedes (PSOE y Unidas Podemos) también deberían serlo" para la consecución de un acuerdo de gobierno, ha expuesto.

"El único obstáculo para que Arrimadas sea ministra del Interior, para que Marcos de Quinto sea ministro de Economía, para que Cantó sea ministro de Cultura y para que Abascal sea ministro de Defensa son ustedes y nosotros", ha dicho el portavoz de ERC, incidiendo a los socialistas en que deben dejar de jugar "a la ruleta rusa" dando "una segunda oportunidad a Casado, Rivera y Abascal de llegar a Moncloa". "Para empezar a caminar hay que empezar a moverse. Tienen 48 horas. La historia les contempla", ha concluido.