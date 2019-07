24 de julio de 2019

ERC insiste en que PSOE y Podemos deben pactar: "Todo lo que no hagamos ahora, nos arrepentiremos en septiembre"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que "debe ser optimista" de cara a un pacto de PSOE y Podemos y que las formaciones progresistas están "obligadas" a acordar una investidura porque si la situación llega a siempre "complicara la vida a todos".

"El escenario alternativo es dramático", ha asegurado Rufián en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, quien ha expresado su optimismo para la segunda votación, recalcando que PSOE y Podemos deben entenderse. "La música suena bien", ha dicho.

Si bien, sobre su 'no' en la primera votación a la candidatura de Sánchez ha dicho que no podían votar a favor de un acuerdo que "no existe". "No nos podemos posicionar sobre algo que no existe, pero aseguramos que no bloquearemos, por nosotros no será", ha alegado.

"Para tender la mano a alguien tiene que haber ese alguien", ha añadido Rufián, en un mensaje instando a que PSOE y Podemos se sienten y logren cerrar la investidura.

NO LLEGAR A SEPTIEMBRE

Rufián ha recalcado que el gobierno de Sánchez debe arrancar ya porque posponer la investidura a septiembre sería "complicar la vida a todos".

"Todo el mundo con mínimo de información nos complica la vida a todos, con la diada, con la posible sentencia del procés y serán tiempos complicados para hacer política", ha advertido el representante de Esquerra.

"Todo lo que no hagamos ahora nos arrepentiremos en septiembre", ha sintetizado Rufián. Aunque no se ha querido pronunciar sobre las negociaciones entre socialistas y 'morados', el portavoz de ERC ha insistido en que los electores votaron claramente contra "el fascismo" y para "entenderse".

Admite que le costaba ver la presencia de Podemos en el Gobierno, que asegura que no le beneficia en especial a ERC, pero tiene que llegar a acuerdo con sus socios naturales en un gobierno de coalición.