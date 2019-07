5 de julio de 2019

Espinosa de los Monteros niega que incumpliera las órdenes de Abascal y que llegaran a un acuerdo con el PP para Murcia

Atribuye a Cs que se frustara la investidura e ironiza que es más fácil sentarse a hablar con el PSOE

MADRID 5, (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha rechazado que fuera su partido quien dinamitó la investidura de Fernando López Miras en la Región de Murcia y ha recalcado que no alcanzaron ningún acuerdo con el PP para facilitarla.

"Entre PP y Vox no hay ningún documento firmado", ha asegurado. No obstante, y ha atribuido a Ciudadanos que la investidura del dirigente 'popular' se malograra este jueves.

"He visto por ahí un papel circulando, pero no he visto ninguna firma de Vox, ni del PP", ha declarado Espinosa de los Monteros en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, aunque ha explicado que su formación mantuvo una larga negociación para intentar llegar a un acuerdo, que finalmente se frustró.

Así, el dirigente de Vox ha negado que se contradijeran órdenes de Santiago Abascal para abstenerse. "Las decisiones de Vox las toma el comité ejecutivo liderado por Abascal, que es el que decide en cada momento lo que se hace", ha indicado. "Rocío Monasterio y yo estuvimos cenando con Abascal hasta tarde, comentando todo", ha señalado, negando que se haya cuestionado el criterio del líder del partido.

Con respecto a los pormenores de las negociaciones en la Asamblea de Murcia, Espinosa de los Monteros ha afirmado que mantuvieron una reunión durante cinco horas y "todo parecía que iba muy bien hasta que Cs dijo que no firmaba". A su juicio, Ciudadanos no quiso llegar a acuerdos con Vox y "solo era tomarse un café", en referencia a las palabras de dirigentes 'naranja'.

"Después de las dos de la tarde dice Villegas que no van a firmar ningún acuerdo con Vox, que no hay nada que hablar", ha explicado sobre el fin de las negociaciones.

MANO TENDIDA

Ayer se celebró la segunda votación de investidura en Murcia, en la que Vox volvió a votar en contra de López Miras sumando sus votos a los de PSOE y Podemos, tras no alcanzar un acuerdo programático con PP y Ciudadanos. Sobre esto, Espinosa de los Monteros ha insistido en que fue la formación de Albert Rivera la que frustró el gobierno.

"Nosotros hemos dicho que tenemos la mano tendida para sentarnos a negociar y al final Cs en Madrid decide que el partido en Murcia no puede firmar el gobierno acordado", ha subrayado, al tiempo que admitía que negociar con el PP es "bastante fácil", y que el "problema" lo tiene la formación 'naranja'.

En este sentido, el dirigente de Vox ha señalado que "no tiene sentido" un documento firmado con el PP, si "cuando parecía que se había llegado a un acuerdo, la matriz de Cs decidió bombardearlo". Así, ha destacado que "es más fácil sentarse con el PSOE que con Cs", en referencia a los encuentros de la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, con el PSOE en la Asamblea.

Asimismo, ha arremetido contra García Egea, que "se pensaba que al ser de Murcia iba a llegar y convencer fácilmente a Cs, y no fue así". El portavoz en el Congreso ha defendido que el problema para no apoyar un gobierno del PP no lo tiene Vox, sino Ciudadanos y asegura que en el momento en que se suscriba un pacto "sensato", se llegará a un acuerdo.

"El día que PP y Cs estén de acuerdo y dispuestos a llegar a un gobierno programático, habrá presidente en Murcia o Madrid con los votos de Vox", ha señalado el economista. "Hoy mismo podemos empezar y esta tarde o mañana o en agosto investir al presidente popular", ha asegurado, aunque mantiene que Vox estará en la oposición.

"Nosotros votaremos siempre a favor de gobiernos compuestos por partidos que lleguen a acuerdos con nosotros, la pregunta es qué hará Cs", ha apostillado.