23 de julio de 2019

Exteriores niega un acuerdo para un mecanismo de desembarco de migrantes y dice que valorará su posición próximamente

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado este martes, a través de un portavoz, que en la reunión que celebraron el lunes en París responsables europeos de Exteriores e Interior sobre migraciones no se alcanzó ningún acuerdo, sino que fue más bien un intercambio de posiciones sobre varios aspectos, como los desembarcos, los retornos y la situación de Libia.

El portavoz ha añadido que España valorará en las próximas semanas su posición en relación con la eventual participación en un mecanismo provisional de desembarcos UE para el Mediterráneo central.

Así lo ha afirmado preguntado por el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, según el cual ocho países de la Unión Europea han acordado participar en un mecanismo temporal que permita el desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo central y su distribución posterior entre países.

En la reunión de París participó, por parte de España, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Martín-Valenzuela. Fue la tercera discusión sobre este asunto, después de la mantenida la semana pasada en el marco del Consejo de Asuntos Generales de la UE y, dos días después, en una reunión informal de Justicia e Interior. Ahora, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, se trabaja en organizar una próxima reunión.

El portavoz de Exteriores ha señalado que, en todo caso, el Gobierno español considera que todos los Estados ribereños, incluidos los del Mediterráneo central, tienen la obligación de salvar y rescatar vidas que están en peligro en el mar y colaborar para que sean trasladadas al puerto seguro más cercano.

Además, mantiene que las actividades de salvamento desarrolladas por barcos privados deben cumplir la normativa internacional y la nacional de las autoridades de coordinación de las actividades de Servicio Aéreo de Rescate (SAR) en la que operen.

En las discusiones mantenidas hasta ahora, el Gobierno español ha defendido que ese mecanismo provisional de desembarcos debería ser plenamente europeo, es decir, "universal", con participación de todos los Estados de la UE conforme a los principios de responsabilidad y solidaridad.

En segundo lugar, considera que ese mecanismo debe ser "global", para todas las rutas del Mediterráneo no solo la Central; "eficaz", es decir, obligatorio y no voluntario; y que no prejuzgue aspectos del paquete de reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) que son objeto de negociación actual en la UE.

ESPAÑA HA DEMOSTRADO COMPROMISO Y SOLIDARIDAD

Por otro lado, el Gobierno español considera que ha cumplido, y seguirá haciéndolo, con sus obligaciones internacionales de servicio aéreo de rescate, y que ha demostrado su compromiso y solidaridad aún en tiempos de crisis migratorias graves participando en varios repartos de personas desembarcadas en el Mediterráneo central por barcos privados.

Recuerda además que tanto Grecia como España siguen recibiendo un alto nivel de llegadas y que España está concentrada en seguir cumpliendo con los compromisos respecto a los mecanismos de reasentamientos aprobados en la UE desde 2015 que, según este portavoz, "avanzan en buena dirección".