26 de julio de 2019

FAES dice que Sánchez intentará repartir culpas y puede buscar ir a unas generales "aunque lo disfrace de resistencia"

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fundación FAES considera que el socialista Pedro Sánchez hará "enormes esfuerzos por repartir culpas a todos menos a él mismo" tras su nueva investidura fallida como presidente del Gobierno, y podría estar dispuesto a hacer de unas eventuales elecciones generales en noviembre "la culminación de un largo ejercicio de arrogancia estéril, aunque lo disfrace de resistencia".

En un análisis recogido por Europa Press, la fundación que dirige el expresidente José María Aznar expone que lo más "risible" del episodio de la investidura fallida es que "sus protagonistas cuando no están peleándose por los ministerios se suman entre sí para adornarse con la denominación de 'mayoría de progreso'".

Sin embargo, FAES afirma que la realidad es que desde que Pedro Sánchez encabezó "con éxito la maniobra" contra el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy en forma de moción de censura, España "profundiza en la regresión política e institucional".

"Una regresión que ya no puede ser ocultada por el 'atrezzo' que los socialistas han desplegado para llenar el vacío de lo que realmente representan: un proyecto de poder, no de gobierno, que atrae, incluso de manera errática, a fuerzas antisistema para las que Sánchez, desde que decidió constituir la mayoría Frankenstein, se ha ofrecido como la mejor opción", subraya.

FAES cree que la sesión de investidura ha puesto de manifiesto los límites de esa estrategia, "tejida con éxito para ganar el poder pero claramente incapaz de aportar un gobierno para España". De hecho, destaca que cuando Grecia ha puesto fin al "experimento populista de Syriza", el problema de la gobernabilidad en España haya sido el de acordar con cuántos ministerios se hacía Podemos para rechazar finalmente a su socio preferente.

Según FAES, Sánchez tiene "muy desarrollado el instinto de poder" y ese poder "no quiere compartirlo, menos aún con quien hizo del 'sorpasso' al PSOE su objetivo estratégico". "No ha sido un repentino ataque de moderación ante Podemos lo que ha frustrado el pacto de investidura --el intentado con Podemos o cualquier otro en que pudiera pensarse ese--, sino precisamente la radicalidad de Sánchez poseído de una imagen de sí mismo y de su liderazgo que no se corresponde con el apoyo electoral que los españoles le han dado", asegura.

EL FUTURO DE ESPAÑA, EN LA MODERACIÓN

Tras recriminar que en vez de "negociar seriamente una mayoría", plantee la reforma del artículo 99 de la Constitución para que éste "se adapte a sus carencias", da por sentado que ahora Sánchez buscará "repartir culpas" y "algunos querrán remitir ahora la cuestión a la función constitucional que corresponde al Rey y que este ha desempeñado de manera escrupulosa".

"Pero el fracaso es del líder socialista, que podría estar dispuesto a hacer de unas eventuales elecciones generales la culminación de un largo ejercicio de arrogancia estéril, aunque lo disfrace de resistencia", recalca.

Finalmente, FAES destaca que el líder del PP, Pablo Casado, pusiera de relieve el dilema de Sánchez, que tiene que elegir si "renuncia al centro o renuncia al extremo", sabiendo que el futuro de España "convoca a la moderación, al encuentro y al acuerdo en el marco de convivencia cívico y nacional de la Constitución".