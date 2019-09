Felipe González tiene "esperanza" en que no se repitan las elecciones pero no en que haya "estabilidad gubernamental"

452485.1.644.368.20190913170146

CABEZA DEL BUEY (BADAJOZ), 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha apuntado este viernes que "todavía" tiene "esperanza" en que no haya una nuevas elecciones, pero ha añadido que no la tiene respecto a que haya estabilidad gubernamental "en los próximos años".

Según el expresidente, la estabilidad es necesaria, entre otras cosas, para hacer las reformas "del futuro que tenemos detrás y que no hemos encarado", ha subrayado.

González también ha apuntado que es "obvio" que el país necesita "unos presupuestos ya" porque aunque "algunos" digan que "se puede hacer lo que se quiera sin presupuestos", esto "no es verdad", ha aseverado. "Además no debería ser verdad, uno no puede tomar decisiones estando en funciones que condicionen de verdad lo que los ciudadanos si vamos a elecciones van a decidir hacer", ha proseguido.

Asimismo, el expresidente ha subrayado que lo que le "preocupa" es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), RTVE, y "no se cuantas más instituciones" están "caducadas" por lo que la "crisis empieza a tener una dimensión institucional", ha indicado.

A este respecto, González ha asegurado que a él que le ha "tocado gobernar muchos años" y que ha hecho "el esfuerzo de pensar en los intereses generales" y "siempre más que en los de su partido" y "en los personales", tiene "un cierto grado de preocupación".

"Mi preocupación es seria pero no es una preocupación aguda, todavía no nos ha caído un Johnson o un Trump pero está a punto de caer", ha ironizado.

"REFLEXIONAR LAS CONSECUENCIAS"

De igual modo, Felipe González ha cuestionado que "cómo es posible que se puedan tomar decisiones tan importantes como las que se toman sin dedicarle tiempo a pensar, a reflexionar las consecuencias de las decisiones que tomas".

En este sentido, ha señalado que los responsables políticos "si dan un paso" tienen que "pensar en los diez siguientes porque las consecuencias también las tienen que asumir", y "si vamos o no vamos a elecciones, la responsabilidad es de ellos, no del que vota, no del ciudadano", ha apostillado.

"Si uno se presenta a unas elecciones da un resultado, pero no sirve, va otra vez y va otra vez, en alguna medida o en serio se le está diciendo a los ciudadanos vuelva a votar hasta que acierte... no parece razonable", ha espetado.

"CÍRCULO VICIOSO"

Así, González ha evidenciado que el momento actual es "complicado" y ha confesado que lleva "tres o cuatro meses escapando de las tertulias y los debates" porque "es exactamente lo mismo y siempre en los mismos términos que lo que se decía hace dos meses" por lo que ha considerado que el país se encuentra en "una especie de círculo vicioso".

González ha indicado que va a haber una ronda de consultas la semana que viene de acuerdo con la Constitución, en la que también se determinan las competencias del Ejecutivo y sus funciones por lo que ha manifestado que le gustaría que "los negociadores si negocian, sean los que sean y sea cual sea el resultado esa parte se la sepan bien".

"Porque si uno no sabe el papel del presidente del Gobierno, si uno no sabe que las decisiones las toma el Consejo de Ministros, si uno no sabe eso, no sabe nada", ha resaltado al tiempo que ha añadido que "si alguien cree que puede tener el Ministerio de Trabajo o el de Sanidad con plenas competencias para decidir, no sabe de lo que está hablando".

González se ha pronunciado así durante la conferencia inaugural que ha ofrecido en el curso internacional de verano-otoño de la Universidad de Extremadura (UEx) 'Iberoamérica y la Constitución de 1812, que se celebra en Cabeza del Buey (Badajoz).