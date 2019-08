La gala de la 34 edición de los Premios Goya se celebrará el 25 de enero en Málaga

Portela avanza que el 2 de diciembre será la lectura de los nominados y asegura que en la ceremonia "habrá sorpresas y tendremos novedades"

MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)

La gala de la 34 edición de los Premios Goya de 2020 se celebrará el sábado 25 de enero y como, ya se dio a conocer, la cita tendrá lugar en la ciudad de Málaga. Previamente, el lunes 2 de diciembre será la lectura de los nominados.

Así lo ha señalado el vicepresidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Rafael Portela, en una rueda de prensa en Málaga junto con el alcalde, Francisco de la Torre; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Patricia del Pozo; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; y el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, donde han informado sobre la 34 edición de la gala y han rubricado el acuerdo.

Se trata de la tercera vez que la entrega de estos galardones se celebra fuera de Madrid, tras la edición de 2000 en Barcelona y la del año pasado en Sevilla. En concreto, la ceremonia tendrá lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, por lo que se tendrá que adaptar.

En este sentido, han detallado que a partir de septiembre tendrán que volver a visitar el recinto malagueño y concretar cómo se adaptará: "Es una oportunidad y un reto; nunca se ha celebrado la gala en un lugar distinto de un auditorio y esto nos permite hacer una ceremonia distinta, adaptada a un espacio nuevo, que no tiene problemas de aforo", ha opinado Portela y ha dicho que "tenemos que afrontar este reto, esta oportunidad, que nos ayude al objetivo que tenemos, que es hacer la mejor gala de la historia e inolvidable".

En la rueda de prensa se ha firmado el convenio entre las cuatro entidades que a partes iguales respaldan el evento --Ayuntamiento, Diputación, Junta y Unicaja Banco--. En concreto, cada administración aporta 500.000 euros más IVA. Además, el Consistorio asume la adecuación del espacio.

Portela no ha avanzado más detalles sobre la ceremonia y en cuanto a los presentadores ha preferido no adelantar nada aunque ha dicho que están "muy contentos" de como fue la pasada gala con Andreu Buenafuente y Silvia Abril. "No vamos a adelantar acontecimientos, tenemos que volver a hablar con Andreu y Silvia y ver si hay oportunidad de colaborar este año", ha dicho, avanzando, eso sí, que "habrá sorpresas en la gala y tendremos novedades".

ACTIVIDADES PREVIAS

Por otro lado, han informado que además de la ceremonia de la entrega de los Premios Goya también se llevarán a cabo una serie de actividades previas que "pongan a disposición de los malagueños las películas que serán candidatas" y exposiciones fotográficas. "Esto anticipará lo que, esperemos, sea una gran noche".

Portela ha afirmado que es "un placer traer a Goya a la ciudad de los museos", aclarando que "parece que era una decisión fácil de tomar pero tuvo su debate". En este punto, ha agregado que "tuvimos distintas propuestas y la sensación es que hemos tomado la mejor decisión".

Tras destacar el éxito en la pasada edición celebrada en Sevilla, Portela ha dicho que eso "nos hizo pensar que era buena idea repetir en Andalucía: Málaga es una ciudad maravillosa, acogedora y con una tradición cultural y cinematográfica extraordinaria".

Ha aludido, asimismo, al Festival de Málaga. Cine en Español, asegurando que "ha sembrado el amor al cine en todos los malagueños". Asimismo, ha destacado la tradición de cineastas y actores malagueños nominados o ganadores como Miguel Herrán, Dani Rovira, Antonio de la Torre o Adelfa Calvo, por lo que se ha mostrado seguro de que "lo que es una realidad, como es el auge del cine andaluz y malagueño, se verá también reflejado en los Goya".

Ha dicho, además, que tienen la sensación de que este año se presenta una cosecha de cine español "extraordinaria" recordando que ha habido presencia de películas españolas en competición en Berlín y películas españolas premiadas en el último Festival de Cannes y "esto no había ocurrido en los últimos años".

"Hay películas seleccionadas ya para Venecia --ha continuado-- y el de San Sebastián; además de que películas del Festival de Málaga, como es tradicional, podría tener su presencia en los Goya por lo que nos hace pensar que tendremos un año extraordinario para compartir con todos".

"Estamos encantados de estar aquí y creemos que hemos tomado la decisión correcta. Nos pareció que esta era la mejor de las opciones que teníamos", ha insistido, destacando el "esfuerzo y tesón de De la Torre y Juan Antonio Vigar --director del Festival de Málaga", algo que también ha destacado el regidor.

COLABORACIÓN

El alcalde ha valorado la colaboración institucional que ha habido: "Todos hacemos posible que los Goya 2020 tengan lugar en Málaga". Ha insistido en el momento de "satisfacción, alegría e ilusión" y ha dicho a la Academia que "no os equivocáis" por celebrarlo en Málaga, que "es un terreno amigo para el cine español" en alusión al Festival de Cine, que sumará en 2020 su 23 edición.

"Esto será un paso más entre esa relación tan fecunda y fructífera entre Málaga y el cine español", ha afirmado De la Torre, asegurando que "no es un paso más cualquiera, es uno importantísimo".

De igual modo, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha destacado la apuesta "clara y decidida" de la Junta por el cine y ha valorado "el acuerdo histórico" que hace que la gala tenga lugar en Málaga. "Ni Málaga ni Andalucía van a defraudar a la Academia", ha asegurado, augurando que la ceremonia que convertirá a Málaga "en el epicentro del cine español, será un éxito" y gracias "al esfuerzo de todos".

Ha dicho, además, que en Andalucía el cine "se está convirtiendo en un gran puntal" de todo el séptimo arte en España. "Andalucía acogió en 2017 más de 1.400 rodajes con un impacto económico superior a 122 millones de euros y con más de 22.000 empleos generados. Esa industria merece una apuesta como la que la Junta", ha aseverado.

"Vivimos un momento dulce", ha afirmado, dejando claro que la Junta "vamos a estar al lado del cine". Además, ha anunciado que pronto saldrá un "gran paquete de ayudas" dirigido exclusivamente a la industria cinematográfica. En concreto, serán más de dos millones de euros dirigido 1,8 millones para largometrajes, 415.000 para documentales y 85.000 para cortometrajes.

Por su parte, el presidente de Unicaja Banco ha incidido en que ante "la oportunidad" de que "uno de los eventos culturales más importantes de España" pudiera tener lugar en Málaga "no podíamos dejar pasar la ocasión de sumarnos".

"Nos congratulamos enormemente de que este proyecto se haya hecho realidad y creo que nos tenemos que felicitar todos por tratarse de un evento de gran interés colectivo que, sin duda, contribuirá a reforzar el protagonismo y el potencial cultural de la ciudad y su provincia", ha dicho, destacando también que se celebre en una ubicación "tan emblemática y cercana para los malagueños".

Por su parte, el presidente de la Diputación ha destacado el hecho de que "un evento tan importante en España desde el punto de vista cultural" como es la gala de los Goya venga a Málaga.

Tras destacar la apuesta cultural de Málaga, Salado ha incidido en que "cuando el alcalde nos propuso está idea teníamos que estar tendiéndole la mano porque al final va a tener una sinergia económica y de promoción para toda su provincia".

"Estoy convencido de que toda la gente que ha tenido que tomar la decisión de elegir Málaga no se van a equivocar", ha afirmado, explicando, al respecto, que "el plató donde se hará la gala es único, que es la ciudad de Málaga; los artistas que van a participar son los mejores, que son los malagueños; y después de celebrar la gala de los Goya nos vais a tener que dar un premio Goya a los malagueños porque va a ser un gran éxito", ha concluido.