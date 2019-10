9 de octubre de 2019

Gamarra defiende que Cortés haya rectificado y recalca que Juanma Moreno es uno de los referentes del PP

MADRID 9, (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este miércoles que el cabeza de lista al Senado por Huelva, Juan José Cortés, haya rectificado sus críticas al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, al que reprochó que su liderazgo en la Junta era gracias a Vox.

"Lo importante es la rectificación y esas disculpas públicas que Cortés ha llevado a cabo con sus compañeros, y nadie discute que Juanma Moreno es uno de los máximos referentes del PP", ha señalado Gamarra en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha recalcado la "impecable gestión" de Moreno al frente de la Junta de Andalucía.

El diputado del PP por Huelva en la pasada legislatura y padre de la pequeña Mari Luz que fue asesinada en 2008, criticó este martes al presidente de la Junta de Andalucía tras conocer que finalmente dejará la lista al Congreso y concurrirá como número uno al Senado por la misma provincia. Cortés acusó a Moreno de "alardear" de ser un gran líder y aseguró que el mérito de que fuera presidente era de Vox que le dio los escaños "gratis" al PP.

El mismo martes Cortés publicó una disculpa en su perfil de Twitter a su partido y al líder, Pablo Casado, y le agradeció su inclusión en la lista al Senado. "Siento mucho el revuelo que he causado con mis declaraciones a mi presidente, Pablo Casado, y a mis compañeros del PP en Andalucía". "Estoy muy agradecido a mi partido por ser el cabeza de lista al Senado y por la oportunidad que me da de representar a tantas personas que confían en mí", escribió en el tweet.

Así, Gamarra ha puesto en valor la rectificación de Cortés y ha asegurado que hará una "grandísima labor" en el Senado. "No he hablado con él, pero hecha la rectificación no hay nada más que hablar", ha recalcado. "Además no me cabe duda de que Cortés va a seguir haciendo una grandísima labor, ahora en el Senado, y va a seguir defendiendo la prisión permanente revisable", ha añadido.

CRÍTICA ANUNCIOS ELECTORALISTAS DE SÁNCHEZ

Por otro lado, la dirigente del PP ha denunciado los "anuncios electoralistas" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al hablar de subir las pensiones con el IPC en diciembre o de reducir las peonadas en Andalucía.

"Cuando no es utilizar a los pensionistas es hablar de las peonadas y así no se hace política", ha criticado Gamarra sobre las medidas que ha anunciado el PSOE esta semana, y ha reprochado a Sánchez que "tras sus largas vacaciones" afronte la campaña con medidas electoralistas para "intentar conseguir votos".

En este sentido, Gamarra ha recordado que ya empleó esta estrategia en la pasada campaña electoral con los llamados "viernes sociales" en los que iba anunciando distintas medidas. "La anterior campaña ya utilizó los viernes sociales, y ahora entra en la línea de anuncios electoralistas únicamente para conseguir votos", ha denunciado.