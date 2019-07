8 de julio de 2019

Gamarra (PP) no ve nuevas elecciones porque Sánchez está "encauzando" un acuerdo con Podemos, independentistas y Bildu

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha advertido este lunes de que es "responsabilidad" del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, buscar pactos para lograr ser investido y evitar unas nuevas elecciones generales, un escenario que España "no merece". Eso sí, cree que al final eso no sucederá porque el candidato socialista tiene como "socios preferentes" en su "campo de juego" a Podemos, los independentistas y Bildu.

"Creo que repetición de elecciones no habrá pero porque el acuerdo con populistas, con independentistas y con Bildu, aunque no nos guste y lo rechacemos, Pedro Sánchez es lo que ha elegido y ése ese el camino que está encauzando", ha enfatizado Gamarra, para añadir además que hay otros escenarios para no ir de nuevo a las urnas.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Gamarra ha indicado que Casado "ha sido muy claro" y "absolutamente transparente" sobre la postura del PP en la investidura. En este sentido, ha indicado que este martes, en la reunión que mantendrán ambos, le volverá a "reiterar" que no va a apoyar su investidura.

"Nosotros somos la alternativa y lideramos la oposición. Eso sí la lideramos desde la contundencia y la responsabilidad, que van unidas. Y en ese sentido la responsabilidad de Estado la tenemos", ha manifestado, para añadir que como líderes de la oposición tienen "un papel totalmente distinto".

"RESPONSABILIDAD DE ESTADO" DEL PP

En este sentido, la responsable de Política Social del PP ha recordado que en los últimos meses Casado ha planteado a Sánchez pactos de Estado. "Y ahí el PP le tiende la mano para poder llegar a esos acuerdos y a esas políticas que aparten a Pedro Sánchez de populistas, de independentistas y de Bildu", ha enfatizado.

Sin embargo, ha lamentado que Sánchez, por sus hechos estas semanas, "cada vez está más cerca" y "se echa más en los brazos de los independentistas, de Bildu y de los populistas", como "siempre" ha estado desde que promovió una moción de censura contra Mariano Rajoy.

"Está en los brazos de quien está porque lo ha decidido", ha indicado, para recordar que tras las generales de 2015 Rajoy planteó con 123 escaños, los mismos que tiene ahora Sánchez, un "gobierno de concentración". "¿Hay alguna propuesta en ese sentido por parte de Pedro Sánchez? Ninguna, porque está en otro campo de juego y es el campo de juego de los populistas con Podemos y de los independentistas".

Además, ha criticado que los ministros del PSOE pidan la abstención de Cs y PP en la investidura para conformar un gobierno en el que su socio preferente "sea Podemos". "Evidentemente ese no es el camino en el que el PP puede estar", ha enfatizado, para reiterar que Sánchez tiene "otras posibilidades" como buscar un acuerdo con el partido de Albert Rivera.

¿UNA GRAN COALICIÓN?

Al ser preguntada si el PP estaría dispuesto a aceptar una gran coalición, ha señalado que esa oferta no se ha hecho y ha defendido no entrar en hipótesis cuando no hay un planteamiento de ese tipo encima de la mesa. "Si estuviéramos en el otro contexto, el PP valoraría ese contexto. Pero no es el contexto en el que Sánchez ha situado la gobernabilidad de España", ha apostillado.

En cuanto a si el PP hoy cree que habrá elecciones en noviembre al PP, ha resaltado que la investidura "está en manos de Pedro Sánchez" y es el que tiene el encargo del Rey para buscar acuerdos. Por el momento, ha proseguido, el "sanchismo ha decidido" que sus "socios preferentes" son Podemos y los independentistas.

"Para el PP está claro que la repetición de elecciones es algo negativo para España y es responsabilidad de Pedro Sánchez no llegar a ese escenario, que no es ni el que los ciudadanos están pidiendo ni el que España merece. El país merece estabilidad y la seriedad de no estar constantemente en una repetición de procesos electorales", ha abundado.