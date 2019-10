Gamarra ve "fuera de lugar" que el PSOE hable de sobreactuación del PP en Cataluña: "Hay un negacionismo de la realidad"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que el PSOE hable de sobreactuación del PP en Cataluña y ha contestado que lo que se ve es un "negacionismo de la realidad" en Cataluña por parte del Gobierno. Reclama acción al Gobierno y lamenta que Sánchez se "encierre" en Moncloa.

"Estamos en derecho de plantear medidas que busquen corregir decisiones desde el ámbito legislativo. No hay sobreactuación, hay negacionismo del PSOE de la realidad y de lo que ha ocurrido en las ultimas semanas en Cataluña", ha reivindicado Gamarra, quien ha añadido que no se trata de "desórdenes públicos", sino de "orden constitucional".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha señalado que las palabras de la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, en las que ha lamentado que Sánchez esté trabajando "en solitario" dada la "deslealtad" de PP y Ciudadanos en Cataluña y ha criticado duramente a Pablo Casado, demuestran "muy poca altura política".

A juicio de Gamarra, el PSOE "no respeta" la figura del jefe de la oposición ni el papel "importante" que tiene el PP en la "crisis territorial" que vive España. "Tiene que tomar decisiones y el presidente tiene una responsabilidad que tiene que ejercer", ha insistido, asegurando que la unión del constitucionalismo no se puede ceñir a la reunión que mantuvo Sánchez con Casado la pasada semana en Moncloa.

Según la dirigente 'popular', el presidente tras la ronda de consulta se "encerró" en la Moncloa y "espera a que lleguen las elecciones", dando la "sensación" de que "no quiere tomar decisiones" contra los independendistas, por si el PSOE necesita su apoyo para formar gobierno tras el 10 de noviembre.

CRITICAS DE LASTRA

Después de la petición de Casado para que los condenados por el procés sean trasladados a cárceles fuera de Cataluña, Lastra ha respondido al líder del PP que debe leerse el Título VIII de la Constitución y a dejar de "intentar recentralizar el Estado"

Así, le ha recordado que cualquier decisión sobre estos presos contará con control judicial, en concreto, del Supremo como tribunal sentenciador. "Así que no alarmen a la población y no sobreactúen porque ya nos están cansando", ha advertido. "Parece que Casado ha madurado físicamente, pero no políticamente. Tiene que respetar el Estado de Derecho y no alarmar a la población", ha incidido Lastra.

A este respecto, Gamarra ha replicado que ella es partidaria del "orden constitucional" y considera que es el momento de plantear que haya competencias que "se recuperen" o se "controlen de forma más intensa". "No sería adecuado no afrontar la realidad con medidas legislativa", ha señalado.

Sobre la política penitenciaria y los posibles beneficios a los presos del procés, ha recordado al PSOE que la descentralización de las competencias llegó con el Gobierno de Felipe González y la decisión de trasladar a los dirigentes independentistas en prisión provisional a Cataluña la adoptó el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Se tiene que estar muy atento porque vemos algunos pasos o visitas de dirigentes catalanas a las cárceles que ya dice que pasará con los presos a partir del 10 de noviembre con la salida de los presos", ha sostenido.