García Egea asegura que es "la segunda vez" que EH Bildu "condiciona" un Gobierno de España gracias al PSOE

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que es "la segunda vez" que EH Bildu "condiciona" un Gobierno de España gracias al PSOE después de que el pasado viernes se pusiera en marcha el Gobierno de Navarra a manos del Partido Socialista con la abstención de Bildu.

Según ha explicado García Egea en una entrevista en COPE recogida por Europa Press, el Gobierno navarro no se hubiera consumado "sin el visto bueno" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que le "pidió" a Bildu que "le cediera el Gobierno".

La primera ocasión, ha recordado, fue hace un año cuando Bildu apoyó al PSOE en la moción de censura para echar a Mariano Rajoy del Gobierno. Y "ahora es la segunda vez" que Bildu cede un Gobierno al partido de Sánchez, absteniéndose en la investidura de la presidente socialista de Navarra, María Chivite.

Es por ello, que el 'popular' ha resaltado que Sánchez "ya ha elegido a sus socios" de Gobierno y por tanto le ha instado a que "recuerde" esta decisión cuando le pida "a los partidos constitucionalistas" que se abstengan en el caso de que el socialista se presente a una segunda investidura en septiembre.

"Recordemos este día en el que él ha impedido que un partido constitucionalista como en Navarra Suma gobierne en Navarra y por tanto Sánchez ha preferido unirse a Bildu. A partir de ahí no tiene legitimidad para pedir a los constitucionalistas que nos abstengamos y le dejemos gobernar", ha argumentado.

CREE QUE NO HABRÁ NUEVAS ELECCIONES

Preguntado por si el PP trabaja ya con la vista puesta a unas segundas elecciones el próximo 10 de noviembre, García Egea ha augurado que no cree que haya adelanto electoral, sino que el PSOE "seguirá gobernando España con sus socios de censura".

Sin embargo, ha resaltado que es "curioso" que Sánchez hace un año gobernara con "estos socios que le hicieron presidente" y ahora "haya perdido su confianza", haciendo referencia a la investidura fallida del socialista por no alcanzar acuerdos con Unidas Podemos. "Lo que evidencia que Sánchez no es de fiar y que el PSOE no genera confianza ni entre los socios que en su momento tuvo", ha puntualizado.

Sin embargo, ha resaltado que si se llegara el caso de que los españoles vuelvan a estar convocados a unos comicios electorales, el PP "estará preparado y con la maquinaria a punto" como ha demostrado, según ha especificado, en las cinco convocatorias que ha habido desde que Pablo Casado es el presidente del partido.

IMPUTACIÓN A AGUIRRE Y CIFUENTES

Después de que la Fiscalía haya citado como investigadas a las expresidentas de la Comunidad, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, por la trama 'Púnica', García Egea ha destacado que en muchas ocasiones se han acusado a personas "que después resultaban ser inocentes" por lo que lo mejor, a su juicio, es que se haga una valoración "cuando la Justicia hable".

"Hemos visto casos muy sonoros que finalmente han quedado archivados luego pues no tenían la misma repercusión cuando las personas se han declarado inocentes, yo me acostumbro a valorar cuando las sentencias son definitivas y ahora no va a ser menos", ha insistido.

García Egea también ha negado que esta situación pueda influir en las negociaciones entre el PP y Ciudadanos para el Gobierno de Madrid puesto que el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones es "un acuerdo bueno para la Comunidad". Además, el 'popular' ha señalado que por un lado "va el trabajo político", en este caso con Cs y Vox, y "por otro lado va este tipo de actuaciones y decisiones".