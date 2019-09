García Egea dice que el "fracaso" de Sánchez con Podemos debe ser "el anticipo" de su "fracaso" en las elecciones

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha denunciado este martes la "incapacidad" del presidente en funciones, Pedro Sánchez, para cerrar acuerdos tras naufragar la reunión de casi cuatro horas que han mantenido PSOE y Unidas Podemos. A su entender, el "fracaso de hoy debe ser el anticipo del fracaso en las urnas si finalmente los españoles tienen que volver a votar".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, García Egea ha señalado que si el 10 de noviembre los españoles están convocados de nuevo a las urnas "deberían tener en cuenta que ni siquiera su principal socio", Podemos, "se ha fiado" de Sánchez.

El 'número dos' del PP ha afirmado que están asistiendo a "un nuevo episodio de esa subasta a trozos" del PSOE con Podemos del Gobierno de España. "Es una vergüenza que el Partido Socialista no esté llevando a cabo una negociación sino una subasta, que Podemos se preste a ello, y que ni siquiera Podemos se fíe del presidente del Gobierno", ha enfatizado.

Según ha recalcado, los españoles están "preocupados" por su empleo o la posible desaceleración económica, mientras que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo están "por subastar el Gobierno y ver el nombre de los ministerios que le tocan a cada uno".

"Si nos vuelven a llevar a elecciones, que la gente sepa que hay dos partidos que no son de fiar porque ni entre ellos se prestan confianza para llegar al Gobierno", ha enfatizado, para añadir que el "fracaso" de Sánchez y el PSOE en la reunión celebraba en el Congreso "debe ser el anticipo del fracaso en las urnas si finalmente los españoles tienen que volver a votar".

"EVIDENTE QUE SÁNCHEZ HA ENTRADO EN CAMPAÑA"

El secretario general de los 'populares' ha dicho que es "evidente" que Pedro Sánchez "ya ha entrado en campaña" y ha agregado que inició esa campaña hace un año con la moción de censura para desalojar al PP del Gobierno de España. Es más, ha dicho que todos los que le apoyaron en esa actuación son "cómplices y partícipes" de la estrategia del líder socialista, que piensa "únicamente" en su "interés personal".

Por todo ello, García Egea ha pedido a los españoles que, si hay elecciones, hagan como aquellos que "ya no se fían" de Sánchez y no le apoyan un año después, y den "una oportunidad al Partido Popular" en las urnas.

"Creo que las elecciones se van a dilucidar entre aquellos que generan confianza y aquellos que no generan confianza, entre aquellos que son de fiar y aquellos que no son de fiar", ha manifestado, para reiterar que "si alguien no es de fiar para su socio político, tampoco deberían confiar en él los españoles".