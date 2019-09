Garzón (IU) subraya al PSOE que no encontrará fisuras en Unidas Podemos "al borde de unas elecciones"

451971.1.644.368.20190910204428

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha advertido este martes al PSOE de que no encontrará "fisuras" en Unidas Podemos, "y menos al borde de unas elecciones generales". Reconoce que hay diferencias y matices en el grupo confederal, pero recuerda que se ha decidido "actuar conjuntamente" y, por lo tanto, mantienen la exigencia de entrar en un Gobierno de coalición.

En declaraciones a los medios antes de entrar en el Pleno del Congreso, Garzón ha apuntado que puesto que si no hay acuerdo no habrá tampoco sesión de investidura (así lo ha señalado el equipo negociador del PSOE), no habrá votación que pudiera evidenciar discrepancias en el seno de Unidas Podemos.

En este sentido, el diputado de Unidas Podemos ha recordado que la demanda de la formación morada de querer entrar en el Consejo de Ministros es "legítima" y ha animado al PSOE a atender esa exigencia tal y como hizo el pasado mes de julio.

"El PSOE se equivoca si no plantea ciertas cesiones para que haya un acuerdo. En una negociación hace falta tiempo, pero si no hay voluntad política, entonces es imposible", ha reconocido, para luego afirmar que parece que "la estrategia legítima del PSOE" es la de no gobernar con Unidas Podemos.

Garzón ha defendido que esa decisión lleva a elecciones y, por tanto, le da "una segunda oportunidad a la derecha reaccionaria" para lamentar, a renglón seguido, que, pese a todo, el PSOE no tenga intención de modificar su postura. "Tengo la esperanza de que todavía pueda haber conversaciones, pero escuchando a los actores del PSOE ésta parece remota", ha apostillado.