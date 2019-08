8 de agosto de 2019

'Génova' no da crédito a las informaciones contra Díaz Ayuso y destaca que representa "una nueva etapa"

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha asegurado este jueves que la dirección nacional de la formación no da "demasiado crédito" a las informaciones sobre presuntas irregularidades que afectan a la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha defendido que ella representa "una nueva etapa" del partido.

"Nosotros no le damos demasiado crédito a todas esas noticias que salen", ha rechazado De Olano en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, sobre una presunta deuda de Díaz Ayuso con el Ayuntamiento de Madrid por no pagar el IBI o el aval recibido por una empresa participada por su padre por el ente Avalmadrid.

En el mismo sentido, ha desvinculado a la futura presidenta madrileña de la posible imputación de sus antecesoras, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, y ha sostenido que su proyecto es "nuevo" y "mira hacia delante y el futuro".

UN PASO ADELANTE

"En el PP hemos dado un paso adelante con nuevas personas y nuevas caras al frente de los proyectos", ha defendido el dirigente 'popular', quien en cambio ha destacado el "exitoso plan de negociación" culminado por Díaz Ayuso con Ciudadanos y Vox.

Para la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, Díaz Ayuso ha demostrado "paciencia y una inteligencia notable" para acabar sumando apoyos para su investidura y no le sorprende que ahora afloren informaciones en su contra.

"Esto no es nuevo --ha comentado la diputada en esRadio--. Este tipo de ataques no son nuevos y se producen de manera sistemática y reiterada. Tampoco me sorprende mucho".