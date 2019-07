15 de julio de 2019

'Génova' no tiene ahora encima de la mesa la renovación de sus líderes en Asturias, Canarias y Cantabria

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP está centrada en la conformación de Gobiernos en Madrid y Murcia y no tiene ahora encima de la mesa cuestiones internas como la posible renovación de sus líderes territoriales en Canarias, Cantabria y Asturias. El PP que dirige Pablo Casado planea cambios tanto en la cúpula del partido como a nivel territorial, pero son asuntos orgánicos que empezarán a estudiarse a partir del mes de septiembre, según han precisado fuentes de la formación.

La idea del PP nacional, según publica 'El Mundo', es culminar el relevo en Asturias de Mercedes Fernández, conocida como 'Cherines' en Asturias, y acabar con la situación de bicefalia que hay con Teresa Mallada, que fue candidata al Principado; impulsar un nuevo liderazgo alternativo a María José Sáenz de Buruaga en Cantabria, que podría recaer en la alcadesa de Santander, Gema Igual; y apartar a Asier Antona de la presidencia del PP de Canarias.

Tanto 'Cherines' como Buruaga y Antona apoyaron hace un año a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias del PP. Desde 'Génova' no niegan que estén pensando en acometer cambios en los territorios, pero subrayan que no es una cuestión que deba abordarse con carácter inminente. "Ahora mismo no está encima de la mesa", han añadido las fuentes consultadas.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha explicado que ahora están "pendientes" de lograr formar gobierno en la Comunidad de Madrid y Murcia y ha subrayado que este asunto no ha formado parte del orden del día de la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Pablo Casado.

García Egea ha indicado que las únicas cuestiones orgánicas que han tratado este lunes ha sido la apertura de expedientes informativos a miembros del partido en Canarias y País Vasco por votar en contra de lo ordenado por la dirección nacional. "Los temas orgánicos que hemos tratado son estos dos y no hemos tratado otras", ha manifestado cuando le han preguntado si ya están encima de la mesa esos relevos y ya se han planteado unos nombres alternativos.

EN SINTONÍA CON LOS LÍDERES TERRITORIALES

Al ser preguntado específicamente si 'Génova' tiene previsto pedir la dimisión de Antona y si se ha tomado esa decisión, García Egea ha afirmado que los presidentes regionales "gozan de una gran autonomía en permanente sintonía con la dirección nacional".

En este sentido, ha insistido en que la dirección nacional del PP está en "permanente contacto" con sus líderes territoriales. "En tanto en cuanto los pactos no avancen, las cuestiones internas territoriales las vamos a dejar para más adelante", ha manifestado.

Por el momento, y a la espera de ver en qué liderazgos se produce el relevo o no, la dirección del PP no ha aclarado cómo podrían llevarse esas sustituciones, si a través de una gestora o bien celebrando congresos extraordinarios en esas comunidades. La mayoría de los cónclaves del PP se celebraron en el primer semestre de 2017 y, por lo tanto, el mandado de esos presidentes no finalizaría hasta 2021, según marcan los Estatutos.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL, EN EL AIRE

De la misma manera, García Egea no ha puesto ninguna fecha concreta a la celebración de la Junta Directiva Nacional del PP -máximo órgano del partido entre congresos-- y cuya celebración podría posponerse también a después del verano.

En esa reunión de la Junta Directiva Nacional se desvelarán los nombres de los portavoces del PP en el Congreso y el Senado, al tiempo que se anunciarán los cambios en la cúpula del PP que quiere acometer Pablo Casado, justo un año después de llegar a la Presidencia del partido en sustitución de Mariano Rajoy.

"Estamos muy centrados en conseguir estos Gobiernos en la región de Murcia y en Madrid, por lo que las cuestiones orgánicas, tanto esto (Junta Directiva) como las cuestiones territoriales pasan a un segundo plano", ha abundado García Egea.