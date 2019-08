19 de agosto de 2019

El Gobierno de Colau defiende "tratar Italia como un desobediente de la UE"

BARCELONA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cuarta teniente de alcalde de Barcelona, Laura Pérez, ha sostenido este lunes que se debe "tratar Italia como un desobediente de la UE" por su respuesta ante la situación del Open Arms, lo que debe tener consecuencias en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, así como en el Tribunal Internacional del Mar, según ella.

"Aquí se tienen que poner algunos remedios desde la UE", ha aseverado en una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press, y ha acusado al ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, de estar aprovechando la situación para hacer electoralismo.

Como hizo este domingo la alcaldesa, Ada Colau, Pérez ha criticado que la oferta de puerto del Gobierno de Pedro Sánchez llega tarde y se ha tenido que rectificar --primero ofreció Algeciras y luego el puerto más cercano--, y ha añadido: "La oferta llega tarde y creo que sale de un análisis de crisis política más que humanitaria".

Preguntada por las negociaciones sobre la investidura de Sánchez, Pérez ha lamentado que no avanzan: "Seguimos con un enrocamiento de Sánchez para no llegar a un acuerdo", y ha avisado de que la ciudadanía no entendería volver a un escenario de elecciones.

"Pero hemos tenido un verano muy de Doñana, muy tranquilo", ha afirmado Pérez en referencia a la residencia oficial en la que ha estado Sánchez con su familia, y ha remarcado que volver a elecciones sería difícil de asumir por el resultado electoral del PSOE y por la predisposición de Unidas Podemos para alcanzar un pacto, ha dicho.

SEGURIDAD

Sobre la situación de la seguridad en Barcelona, Pérez ha señalado que el Gobierno de Colau está preocupado por todo lo que ocurre en la ciudad, incluidos los casos de apuñalamientos y homicidios de las últimas semanas: "Después podemos matizar si hablamos de una crisis de seguridad o estamos hablando de casos que nos preocupan y que deberemos analizar", ha agregado.

"No es una preocupación de este mes o por estas cifras, sino que venimos de un año que estamos viendo cómo algunas cifras están aumentando", ha dicho tras recordar que después de verano se incorporarán a la ciudad más de 300 agentes de Mossos d'Esquadra.

Ha destacado la importancia de evitar que la percepción de inseguridad lleve a los ciudadanos a no vivir en libertad en Barcelona, y ha garantizado: "Seguimos viviendo en una ciudad segura y tenemos que cuidar que la ciudadanía lo viva así y no acabe limitando su actividad".

FEMINISMO Y OMELLA

Después de que el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, dijera que la perspectiva de género provoca desorientación en los niños, Pérez ha dicho que siempre existen resistencias en este ámbito: "Es una respuesta a avances sociales en materia de feminismo. Ni nos tienen que dar miedo ni nos deben frenar ni marcar la agenda".

Ha asegurado que mantendrán una agenda positiva y de futuro pese al auge de discursos como el de Vox y, sobre la afirmación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), de que se debe combatir el machismo y no los hombres, ha indicado: "Si lo ha descubierto ahora, bienvenida al club".

La teniente de alcalde de Derechos Sociales y Feminismos ha asegurado que por el momento no consta ninguna agresión sexual grave durante la Festa Major de Gràcia --que termina el miércoles-- ni en ámbitos de ocio como el Front Marítim durante lo que va de verano.