17 de septiembre de 2019

Gobierno Vasco, preocupado por "la incomprensible e irresponsable" deriva de la negociación para el Gobierno central

VITORIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha mostrado este martes su preocupación por "la incomprensible e irresponsable" deriva de la negociación para conformar el Gobierno central. Además, cree que la propuesta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "es una anécdota", y que en las próximas horas puede haber "más poses de cara a la galería", que no van dirigidas a lograr "un acuerdo realmente posible y viable".

En una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno, Erkoreka ha asegurado que el Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu asiste "con suma preocupación a la deriva" que ha adquirido el proceso negociador para la conformación del Gobierno central.

A su juicio, la negociación "está desembocando en una situación no ya kafkiana, como consecuencia de las últimas aportaciones o intervenciones, sino a una situación incomprensible e irresponsable".

"El Gobierno Vasco cree que si finalmente, como todo parece indicar, no se produce acuerdo de ningún tipo y hay que repetir las elecciones, los principales responsables del fracaso tendrán que explicar muy claramente a la sociedad por qué le devuelven la pelota, por qué la responsabilidad que no han querido o no han salido asumir, se la devuelven a la sociedad", ha añadido.

No obstante, ha dicho que "la esperanza es lo último que se pierde" y espera todavía que "el acuerdo sea posible", aunque ha admitido que, "con lo visto y lo escuchado, no parece que vaya a ser posible certificar" un pacto entre las formaciones políticas "que hicieron posible el gobierno del cambio".

PROPUESTA DE CIUDADANOS

El portavoz del Gobierno Vasco también ha considerado "una anécdota" la propuesta de Albert Rivera para que Ciudadanos y el PP faciliten la investidura a Pedro Sánchez a cambio de que se rompa el Gobierno navarro, se aplique el 155 en Cataluña y no se suban impuestos a las familias.

Además, no descarta que se reproduzcan "otras anécdotas en las próximas horas, de aquí hasta que el tiempo se agote para la consecución de un acuerdo". A su juicio, es posible que haya "movimientos de última hora, pero que van a ser más poses de cara a la galería, más poses de cara a quedar mejor retratados en ese relato que todo el mundo está construyendo de cara a las elecciones que a la construcción de un acuerdo realmente posible y viable".

Josu Erkoreka ha asegurado que "no es serio hacer ahora un planteamiento" de ruptura del Gobierno de Navarra, como ha planteado Rivera, teniendo en cuenta que en la Comunidad foral "ya han hecho sus deberes" antes del verano, "y que las condiciones para poder lograr un acuerdo eran bastante difíciles, porque también allí los resultados electorales dieron un panorama muy complicado y había que unir a unos y a otros".