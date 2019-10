18 de octubre de 2019

Gobierno vasco, sorprendido con el anuncio de otro referendum, no cree que Torra sea connivente con la violencia

BILBAO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, no cree que el president de la Generalitat, Quim Torra, sea connivente con la violencia, porque, aunque tarde, se pronunció con contundencia contra los altercados registrados en Cataluña por las protestas contra la sentencia del procés. Al tiempo, ha manifestado su sorpresa con la promesa de Torra de que "ejercer el derecho de autodeterminación" en esta legislatura.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha explicado que Torra ha tardado en pronunciarse en contra de los episodios violentos que se han producido en Cataluña, pero ha señalado que al final lo ha hecho.

Por ello, cree que "no hay razones para pensar que sea connivente o comprensivo con la violencia". "Cuando se pronuncia lo hace con claridad y contundencia", ha asegurado.

Además, Josu Erkoreka se ha mostrado sorprendido" por el anuncio por Torra de la celebración de un nuevo referéndum antes de que finalice la actual legislatura.

CRITICA AL PP

Igualmente, ha tachado de "kafkiano" que el PP haga un requerimiento al Lehendakari, Iñigo Urkullu, para que condene los actos violentos que se han desarrollado en Cataluña, cuando ha tenido siempre durante una trayectoria política "una posición en favor de las vías democráticas, de la opción civilizada en la gestión de la política, de la paz y de las estrategias políticas".

Erkoreka se ha referido, de esta forma, al emplazamiento del presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, que, después de que Urkullu se ofreciera a ayudar ante la situación que ha provocado la sentencia del procés, afirmó que si el Lehendakari quiere contribuir a solucionar el problema catalán, "lo primero que debe hacer es condenar los incidentes violentos y ponerse del lado del Estado de Derecho".

El portavoz del Ejecutivo vasco ha recordado que Iñigo Urkullu tiene "casi un planteamiento vital" en favor de las vías democráticas y pacíficas, "que no tiene contestación ni nadie puede cuestionar en absoluto".

"Y que en un asunto que no le concierne directamente, porque no estamos hablando de un conflicto que haya tenido lugar en Euskadi, sino en Cataluña, se le pueda acusar de cosa semejante, no tiene ni pies y cabeza, ha indicado.