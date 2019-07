16 de julio de 2019

El Govern evita de nuevo abordar las discrepancias JxCat-ERC por la Diputación de Barcelona

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha evitado por segunda semana consecutiva en su reunión semanal de los martes abordar las discrepancias que han surgido entre los dos socios que lo forman, JxCat y ERC, por el pacto que los primeros han tejido con el PSC para gobernar la Diputación de Barcelona.

"Son unas discrepancias que corresponden a los partidos políticos (JxCat-ERC). En el Govern no se ha puesto sobre la mesa este hecho. No se ha hablado, no tenemos nada que decir", ha dicho en rueda de prensa la portavoz del Govern, Meritxell Budó.

El Ejecutivo catalán tampoco ha tratado la última discrepancia entre JxCat y ERC, surgida el fin de semana sobre la necesidad de convocar elecciones anticipadas o no, y Budó ha asegurado que los dos socios están de acuerdo en que la potestad de adelantar comicios "solo le corresponde" al presidente de la Generalitat, Quim Torra.