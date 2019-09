11 de septiembre de 2019

La Guardia Urbana cifra en unos 600.000 los asistentes a la Diada, frente al millón de 2017 y 2018

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado en unos 600.000 los asistentes a la manifestación de la ANC por la Diada este miércoles por la tarde, una cifra inferior a la de las dos anteriores convocatorias de 2017 y 2018, cuando según la misma institución hubo un millón de manifestantes.

La manifestación convocada con motivo de la Diada por la ANC con el lema '11S objetivo independencia' ha empezado a las 17.14 horas en la plaza de España, en su confluencia con avenida Maria Cristina, parte de la Gran Vía y otras calles adyacentes llenas de participantes luciendo la camiseta azul de la organización y banderas independentistas.

La movilización, a la que estaban convocados los participantes a partir de las 16 horas y que por primera vez no ha tenido una 'zona 0' reservada a las autoridades y partidos, se ha dividido en 26 tramos y ha contado con un total de 450.000 inscritos previamente.

El objetivo de los organizadores ha sido simbolizar con la confluencia de las calles donde ha discurrido la manifestación (Paralelo, Creu Coberta, Tarragona, Maria Cristina y Gran Vía) la pluralidad del independentismo para alcanzar a un objetivo común: la independencia.

En su discurso, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha acusado al Govern y a los dirigentes políticos soberanistas de haber "desarmado" al movimiento independentista de la unilateralidad, que considera que es lo que había hecho avanzar al proyecto que defiende.

En su intervención para concluir acto de la manifestación, ha defendido lo logrado por el movimiento independentista en el 1-O y ha recordado que se hizo sin permiso del Estado.

"Vemos que, dos años más tarde, no solo no hemos avanzado, sino que se dan algunos pasos atrás. Se discute en público el reparto de migajas. Se deslegitima el referéndum que hicimos, y la única vía que nos ha permitido llegar a donde no habíamos llegado nunca, la unilateral, se desarma día a día. A nuestros dirigentes os pedimos que no nos desarméis", ha clamado.

"SOIS IMPRESCINDIBLES"

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, en su intervención, se ha dirigido a los manifestantes: "Habéis llenado Barcelona de libertad y de dignidad, muchas gracias. Por eso decimos que vosotros sois los imprescindibles".

Ha pedido a los políticos catalanes tener sentido de Estado, evitar debates estériles y construir juntos "la respuesta democrática" a una sentencia que ha vaticinado que será dura.

Para Mauri, con la sentencia se buscará "venganza y escarnio", y ha reclamado al Estado que si quieren castigar a los responsables del 1-O llamen a la puerta de los dos millones de personas que participaron y que desobedecieron colectivamente, en sus palabras.

El presidente de la Asociación de Municipios per la Independencia (AMI), Josep Maria Cervera, ha reclamado al soberanismo que haya un acuerdo en "una estrategia colectiva como la que hizo posible el 1-O" de cara a la sentencia.

"Lo que está pasando es demasiado trascendental para nuestro futuro", ha expresado, por lo que ha dicho que el mundo local acompañará en esta respuesta.

Para Cervera, la independencia es la única manera de salvaguardar derechos básicos: "El objetivo es claro y lo volveremos a hacer, claro que lo volveremos a hacer".

LLUÍS LLACH

En el acto ha intervenido el músico Lluís Llach, que ha reclamado: "Hagamos lo que el Estado no espera, construyamos y, si es necesario, desobedezcamos. Impulsemos el debate constituyente. Llenemos de contenido la Cataluña que vendrá".

Además, el exdiputado de JxSí en el Parlament ha avisado: "Nunca renunciaremos al derecho de escribir y vivir nuestra historia propia".

Junto a él han intervenido la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; el jurista Jordi Domingo; la cocinera Ada Parellada y el exconcejal de Berga (Barcelona) Francesc Ribera 'Titot', que han reclamado la "unidad estratégica" del independentismo.