4 de julio de 2019

Hernando dice que el presidente del Senado es un "monaguillo de Sánchez" y le exige que reúna ya a la Mesa

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario cuarto del Senado, Rafael Hernando (PP), ha calificado de "monaguillo de Sánchez" al presidente de la Cámara, el socialista Manuel Cruz, porque a su juicio mantiene sin actividad a la institución por "los intereses partidistas" del presidente en funciones del Gobierno, y le ha exigido que convoque ya a la Mesa.

"El señor Cruz se ha confundido de tareas, no es el monaguillo del señor Sánchez, no es un empleado de la sede socialista", ha dicho Hernando en declaraciones en el Senado.

El presidente de la Cámara Alta ha convocado la constitución de la Diputación Permanente del Senado para el próximo 24 de julio y la de las comisiones, el 31 de este mes, "dos meses después" de la puesta en marcha de la institución tras las elecciones del 28 de abril, ha apuntado Hernando, que ha criticado que ha sido una "decisión unilateral" de Cruz.

Para el portavoz 'popular', es "inaudito" y "grave" que no esté constituida ya la Diputación, que da continuidad al Senado en vacaciones y cuando las Cortes están disueltas por las elecciones. Y también lo es que no se reúna la Mesa (no está prevista ninguna convocatoria) porque "el presidente ha decidido autoconcederse vacaciones".

Al no reunir a estos órganos, ha expuesto Hernando, se "somete" el calendario del Senado "a los intereses partidistas de Sánchez". La investidura del presidente del Gobierno tendrá lugar del 22 al 25 de julio pero no se puede tramitar ninguna iniciativa de control al Gobierno en el Senado mientras tanto porque todas las iniciativas deben ser calificadas por la Mesa, que no se reúne.